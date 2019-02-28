Старший сын Михаила Пореченкова снялся вместе с отцом в сериале «Гадалка»

В премьерном сериале «Гадалка», который сейчас показывает Первый канал, вместе с отцом Михаилом Пореченковым снялся его старший сын Владимир Любимцев. Молодому человеку пока досталась эпизодическая роль руководителя предприятия по производству пластиковых окон.

porechenkov_official_page Вчера, на тренировке с сыном Вовкой и Мишаней Кокляевым #михаилпореченков #владимирлюбимцев #михаилкокляев

Отец и сын не только вместе снимаются, они вместе занимаются спортом и служат в одном театре. После окончания Щукинского училища Владимира приняли в МХТ. Сам Пореченков в эту труппу попал при непосредственном участии Олега Павловича Табакова. Однажды мэтр приехал в Петербург, где посмотрел спектакль «В ожидании Годо» на сцене театра им. Ленсовета. После этого Табаков пригласил всех участников постановки к себе в театр. Кроме Пореченкова, это были Константин Хабенский и Михаил Трухин.

Напомним, Михаил Пореченков многодетный отец. Владимир старший из его пятерых детей. Он родился в отношениях с Ириной Любимцевой в 1989 году. В тот период будущий артист учился в военном училище в Таллинне. Потом Михаил, уехав в Ленинград, долгое время не имел контактов с сыном, которого после смерти Ирины в 1993 году воспитывали бабушка и тетя. Отношения родственников восстановились спустя почти двадцать лет, когда Владимир переехал в Москву. В 2015 году у Владимира родилась дочь Мирослава, в воспитании которой Пореченков принимает непосредственное участие.