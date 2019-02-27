В Петербурге стартует Международный форум труда

С 28 февраля по 1 марта в Северной столице пройдет Международный форум труда. На площадке «Экспофорума» эксперты со всей страны будут обсуждать самые актуальные проблемы. Год назад было более пяти тысяч участников, сейчас ожидается не меньше.

Итак, одна из главных особенностей этого года - Форум труда станет первой площадкой для обсуждения изменений пенсионного законодательства. Эксперты оценят риски и преимущества предстоящего повышения пенсионного возраста. Этой же теме будут посвящены конференция по вопросам труда, занятости населения и трудовой миграции и выставка «Кадры. Управление. Безопасность».

Кроме того, ведущие ученые и специалисты-практики поговорят о перспективных технологиях автоматизации, цифровизации и роботизации, а также о том, как эти технологии влияют на рынок труда.

Отдельная секция для молодежи, как найти себя и свою профессию. А еще в рамках форума пройдет II Хакатон HR. Крупнейшие петербургские и российские предприятия из сферы IT, потребительского рынка и госсектора будут решать главные задачи: как управлять кадрами.

Форум организован правительством Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским государственным университетом и компанией «ЭкспоФорум-Интернэшнл». Мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

КУДА СХОДИТЬ?

Еще не знаете, как увеличить производительность труда в офисе? Тогда вам нужно посетить воркшоп «Офис как фактор эффективности». Мероприятие организует команда «Лахта Центра», они расскажут, как смоделировать идеальный офис, который раскроет творческий потенциал каждого члена команды. А начальник управления по проектированию «Лахта Центра» Юлия Гуляк поделится бесценным опытом самой передовой штаб-квартиры Европы.

Главная задача встречи – выработать критерии, от которых зависят самочувствие, настроение и, конечно же, количество и качество креативных идей и верных решений. Воркшоп «Офис как фактор эффективности» пройдет на стенде Правительства 28 февраля в 11:00.

НА ЗАМЕТКУ

А 1 марта Ассоциация «Единый центр специалистов по охране труда» и Ассоциация «Объединение организаций, оказывающих услуги в области охраны труда» проведут круглые столы на темы: «Особенности деятельности специалиста по охране труда. Взаимодействие с работодателем, органами надзора» и «Актуальные вопросы и особенности практической деятельности организаций, оказывающих услуги в области охраны труда и занятости населения».

В работе примут участие представители власти, руководители организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, специалисты по охране труда, представители обучающих организаций и учебных центров, представители отраслевых сообществ работодателей, являющихся потребителями услуг в области охраны труда, представители частных агентств занятости.

Круглые столы будут проходить с 14:30 до 18:00, регистрация начинается за полчаса до старта.

Всю программу Международного форума труда можно посмотреть здесь.