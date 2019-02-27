«Ижорские заводы» - история людей в истории России

История «Ижорских заводов» началась в XVIII веке с пильной мельницы, которая обрабатывала лес, идущий на строительство кораблей. Официально предприятие возникло в 1722 году по указу Петра I - первого российского императора. С тех пор «Ижорские заводы» во всем были первыми: первый пароход, первые минные тральщики, первый танк. Именно здесь создавалась гордость России - Балтийский флот. К началу XXI века ведущим профилем предприятия стало изготовление оборудования для атомной промышленности и нефтегазопереработки. Модернизация предприятия превратила «Ижорские заводы» в уникальный промышленный кластер, где производят оборудование для сложнейших отраслей промышленности. Уже более шестидесяти энергоблоков как российских, так и зарубежных атомных станций работают на оборудовании, изготовленном в Колпино, более сотни сосудов высокого давления работает на нефте- и газоперерабатывающих заводах страны.

«Ижорские заводы» сегодня - это предприятие, способное производить уникальные агрегаты любой сложности. Главная ценность компании - люди, которые трудятся не только на благо родных «Ижорских заводов», но и всей страны. Они искренне любят свою работу и предприятие. И оно отвечает им взаимностью!

ТРАДИЦИИ И ПОТЕНЦИАЛ

Какими качествами должен обладать специалист по работе с персоналом крупнейшего промышленного предприятия? Безусловно, быть компетентным и ответственным профессионалом своего дела, при этом творческим, коммуникабельным и неравнодушным человеком. Ведущий специалист по договорам департамента по кадровой политике управления персоналом «Ижорских заводов» Ирина Сергеевна Белова добавляет к этому еще одно важное условие: свою работу надо любить!

- Мне очень интересно то, чем я занимаюсь. Нравится помогать людям и видеть, что благодаря моему труду жизнь коллектива меняется в лучшую сторону, - рассказывает Ирина Белова.

На «Ижорские заводы» петербурженка попала не случайно: здесь работали ее родители, бабушка с дедушкой и даже прадедушка. Родственники мужа в двух поколениях тоже трудились на предприятии. Наследница трудовой династии занимается социальным направлением. Она отвечает за организацию медосмотров сотрудников, оказание помощи в рамках ДМС, организацию питания, отдых работников и их детей в оздоровительных учреждениях. Другими словами, Ирина помогает трудовому коллективу решать вопросы, связанные с важными жизненными ситуациями.

- Предприятие всегда готово оказать поддержку, но бывает такое, что требуется помощь коллектива. Я не раз убеждалась, что здесь работают отзывчивые люди, которые не бросят в беде. К примеру, одному из сотрудников мы помогли организовать операцию, которая спасла ему жизнь. И это только одна из множества историй о том, как здорово работает на предприятии взаимовыручка, - продолжает Ирина.

На вопрос, чем же работа на «Ижорских заводах» отличается от работы на других городских предприятиях, Ирина отвечает не задумываясь: «Здесь ты чувствуешь себя частью богатой истории нашей страны».

- У нас замечательное предприятие, которому удалось сохранить традиции и промышленный потенциал. «Ижорские заводы» - это история моей семьи в истории России, - говорит Белова.

РАБОТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В любой профессии ценятся опыт, мастерство и ответственное отношение к делу. Но у электросварщика, который участвует в изготовлении агрегатов для атомных электростанций, ответственность особого рода. Здесь требуются не просто опыт и умение, а профессионализм высочайшего класса. Игорь Лебедев, электросварщик ручной сварки 5-го разряда, работает на «Ижорских заводах» около года, но уже занял первое место в конкурсе профессионального мастерства.

Игорь Лебедев в прошлом году занял первое место в конкурсе профессионального мастерства.Фото: Олег ЗОЛОТО

- На «Ижору» я пришел после десяти лет работы в строительстве по совету брата, который тоже здесь работал сварщиком. И сразу почувствовал разницу: на предприятии много современного оборудования, в том числе и уникальные станки. Если раньше я использовал только ручную дуговую сварку, то сейчас могу работать с разными видами: варить аргоном, с помощью автоматов и полуавтоматов, - говорит Игорь Лебедев.

Освоить новые способы и технологии в сварке молодому специалисту помогли товарищи.

- В коллектив влился очень легко, сразу почувствовал себя в своей тарелке, - улыбается Игорь. - Поначалу мне показывали, объясняли, как и что делать. Да и сейчас, если появляются вопросы, всегда рады помочь. И хотя возраст у ребят самый разный - от 20 до 50, отношения у нас очень хорошие.

За время работы на «Ижорских заводах» Игорь повысил разряд с 4-го до 5-го, а это значит, что теперь он высококвалифицированный и очень востребованный специалист на рынке труда. Но менять работу сварщик не собирается. Зачем, если здесь его все полностью устраивает: и условия труда, и зарплата, и коллектив, и интересная работа. И потом, где еще можно в прямом смысле приложить руку к созданию стратегических объектов?

- Профессия сварщика - некое творчество. Здесь важно не только обладать базой знаний, но и чувствовать металл. Понимать, какие процессы во время сварки происходят и почему. Все это приходит с опытом, а если рядом есть наставники, которые готовы подсказать и помочь, то опыт ты получаешь быстрее. В этом отношении мне повезло: и с местом работы, и с людьми, - добавляет Игорь Лебедев.

ПРОЯВИ СЕБЯ

Ростислав Баженов на «Ижорских заводах» руководит техническим отделом. То есть непосредственно участвует в планировании и организации технической деятельности предприятия. Вместе с коллегами он оценивает и просчитывает эффективность покупки нового оборудования, готовит соответствующие документы, заказывает необходимые для производственной деятельности услуги, координирует предконтрактную проработку документации для участия в тендерах. Кроме того, Ростислав возглавляет совет молодых специалистов - общественную организацию, членом которой может стать абсолютно каждый молодой специалист предприятия. Каждый, кому небезразлична судьба «Ижорских заводов» и кто желает проявить себя.

Ростислав Баженов руководит техотделом, участвует в планировании и организации технической деятельности предприятия.Фото: Олег ЗОЛОТО

Свою работу на предприятии Ростислав описывает коротко: интересно, перспективно, хотя порой бывает непросто.

- Каждый день приходится решать разноплановые задачи. Лично мне это нравится. Таким образом ты расширяешь свой кругозор, профессионально растешь, - говорит Ростислав. - Иногда приходится резко переключаться с одного направления на другое. Но именно это меня и мотивирует.

Специалисты, умеющие работать в условиях многозадачности, желающие развиваться и способные проявлять инициативу и мыслить масштабно, сегодня нужны на любом предприятии. На «Ижорских заводах» таких сотрудников ценят, поощряют и поддерживают.

- Руководство предприятия приветствует инициативных и активных. Если есть идея, тебе всегда дадут шанс ее реализовать. Как раз сейчас у нас идет внедрение ряда проектов, предложенных именно сотрудниками, - добавляет Ростислав.

Кстати, совет молодых специалистов может стать хорошим стартом для молодых специалистов.

- Одна из основных задач совета - аккумулировать мнение молодежи на предприятии и доносить его до руководства, - говорит Ростислав Баженов. - Мы работаем над тем, чтобы коллектив был сплоченнее, а дистанция между подчиненным и руководителем - короче. Участие в совете - это масса возможностей как для карьерного, так и для профессионального роста. В первом случае у инициативного молодого специалиста больше шансов, что его заметит руководство. Во втором он получает востребованные компетенции и навыки, которых раньше не имел. Участвовать в совете могут и опытные специалисты предприятия - в роли наставника. Так что мы всегда рады новым членам нашего коллектива, которые укрепляют промышленный потенциал «Ижорских заводов» и поддерживают добрые ижорские традиции. А главная наша традиция - быть лучшими во всех начинаниях.