Перспективно и очень интересно

МАСТЕР КОТЕЛЬНОЙ

Что входит в обязанности: организация производственно-технической деятельности котельной, проверка технического состояния котлов, котлового и вспомогательного оборудования, обеспечение их надежной, безаварийной и экономичной работы, контроль заданного режима работы оборудования котельной. Готовит котельное оборудование к работе в различных сезонных условиях тоже мастер, он же обеспечивает рабочие места необходимым инвентарем, приборами, инструментами, контролирует соблюдение персоналом требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, организует обучение персонала. Карьерные перспективы - начальник котельной. Если стараться и повышать квалификацию, можно стать главным инженером предприятия.

Если вы когда-нибудь услышите, что энергетика - сугубо мужская профессия, не верьте! Яркий тому пример - Мария Виноградова, мастер котельной № 3 города Череповца ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» (дочернее общество АО «Газпром теплоэнерго»). Как признается сама Мария, жизнь в промышленном городе (в Череповце много действующих фабрик и заводов) предопределила выбор профессии. Энергетики здесь будут нужны всегда. Трудно поверить, но в зоне ответственности хрупкой молодой девушки - теплоснабжение примерно сорока тысяч человек!

- От нас зависит обеспечение теплом жителей индустриальной части города, поддержание заданных параметров теплоподачи, проведение профилактических и ремонтных работ, - кратко говорит о своей работе Мария Виноградова. - Конечно, нужны знания, мастер котельной должен быть технически грамотным, чтобы понимать все процессы на производстве, составлять отчетность, вести документацию. Сейчас оборудованием котельных агрегатов управляют компьютеры, надо понимать, как это работает. Словом, я, как мастер, должна знать всю технологию работы котельной.

Конечно, ситуации бывают разные и иногда решить задачу помогают не только знания, но и опыт. В таких случаях молодой мастер обращается за помощью и советом к начальнику котельной - Татьяне Юрьевне Бусыгиной. Мария признается, что многому научилась у наставницы. Например, всей душой болеть за свое немалое теплоэнергетическое хозяйство. Почему свое? Потому что мастер на котельной как хороший хозяин - он и подстрахует, и ответственность на себя возьмет, и строго спросит.

- Если что-то непонятно, обязательно надо задавать вопросы и не стесняться этого, так как твои знания - это безопасность твоя и других людей, - говорит Мария. - Коллектив у нас дружный, всегда можно рассчитывать на поддержку, поэтому в сложных ситуациях советуемся, решаем задачи сообща.

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Что входит в обязанности: монтаж, наладка, регулирование и модернизация сложного оборудования с автоматическим, программным и механическим управлением.

- Наладчик не только контролирует работу сложного оборудования, в котором много электроники и электротехники, но еще и настраивает ее на оптимальный режим работы, что повышает эффективность и снижает затраты, - говорит наладчик технологического оборудования 6-го разряда ремонтного участка Сортавальского района теплоснабжения филиала ООО «Петербургтеплоэнерго» в Республике Карелии Владимир Иванкевич.

Работать на предприятие Владимир пришел в 2013 году после модернизации производства. Причем руководство пригласило специалиста на собеседование лично. Оказалось, что найти человека, который хорошо разбирается в современном оборудовании, не так-то просто. У Владимира такой опыт был.

Работать на предприятие Владимир Иванкевич пришел в 2013 году после модернизации производства. Фото: «Газпром теплоэнерго».

- В моей профессии очень важно иметь технический склад ума, понимать работу всей системы и каждого отдельного аппарата, держать в голове несколько технических процессов одновременно, иметь представление о характере поломок, - рассказывает Владимир. - Любое оборудование имеет свойство время от времени выходить из строя, и без умелых рук наладчика новую жизнь в него не вдохнуть.

Поскольку в процессе работы приходится иметь дело с новейшим оборудованием и программным обеспечением, то требования к наладчикам предъявляются высокие. Но Иванкевич признается, что его это нисколько не смущает. Наоборот, он оценивает свою работу как живую, требующую постоянного совершенствования, саморазвития.

- Технологии развиваются очень быстро, хочешь быть востребованным - учись, - советует специалист. - Одинаковых поломок не бывает, каждый раз что-то особенное, но не бывает нерешаемых задач. Если что-то такое происходит, надо просто спокойно сесть, все обдумать, и решение обязательно найдется.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ (КИПиА)

Что входит в обязанности: этот специалист отвечает за безопасную и правильную работу, обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики. Он следит за тем, чтобы все параметры оборудования находились в пределах нормы, обеспечивая тем самым бесперебойную работу как самого оборудования, так и предприятия. Инженер КИПиА обязан знать особенности и нюансы каждого этапа производственного процесса, понимать принципы функционирования предприятия, уметь работать с вычислительной техникой. И иметь задатки руководителя.

Артема Смирнова с детства привлекали разные механизмы, а с временем хобби стало профессией. Фото: «Газпром теплоэнерго».

Артем Смирнов пришел работать в ООО «Газпром теплоэнерго Псков» (дочернее общество АО «Газпром теплоэнерго») сразу после вуза. Свой трудовой путь молодой человек начал с должности слесаря-ремонтника группы технического обслуживания, а уже через полгода занял должность ведущего инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

- Современное производство тепловой энергии невозможно без автоматики, которую нужно настраивать, следить за ее работой. А в этом нужно разбираться, и разбираться хорошо, - говорит Артем. - Представители моей профессии организуют и контролируют наладку, монтаж, техническое обслуживание и ремонт КИПиА. Мы должны находить и устранять неисправности, анализировать поломки. Моя задача - контролировать весь автоматизированный процесс на производстве и отвечать за работоспособность всей приборной системы.

Артема с детства привлекали разные механизмы, и чем сложнее они были, тем больше захотелось узнать, как все это устроено и работает. Так и получилось, что хобби со временем стало профессией.

- Если любишь свою работу, то она не будет тебя утомлять, тебе самому будет интересно учиться, узнавать что-то новое, разбирать сложные ситуации и решать задачи, - добавляет молодой человек.

Свою специальность Артем считает очень перспективной, ведь автоматизация и цифровизация затронули современное производство во всех сферах. И тем, кто только думает о выборе профессии, Смирнов советует: смотреть надо на несколько лет вперед, думать на перспективу. И тогда потом не придется жаловаться на маленькую зарплату и безработицу.

- Но главное все-таки - прислушиваться к своим желаниям, выбирать профессию не по уровню зарплаты, а по душе, - говорит Артем.

Несмотря на ответственную должность, Артем Смирнов находит время и для других дел. Он увлекается электротехникой, механикой, программированием. В свободное время организует загородные велопрогулки для всех желающих. Входит в состав организаторов городского велопарада, приуроченного ко Всероссийскому дню велопарадов. А на вопрос, в чем уникальность его профессии, отвечает:

- Очень приятно сознавать, что часть энергии, хоть и очень малая, произведена благодаря тебе. И тепло зимой в домах горожан тоже хоть немного, но твоя заслуга. Это то, ради чего хочется работать.