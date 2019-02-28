Где искать хорошие вакансии людям с инвалидностью

Карине Саидаметовой 24 года. Она инвалид по слуху, но, несмотря на это, трудится по любимой специальности - занимается компьютерным дизайном полиграфической продукции. И одновременно учится на четвертом курсе Российского педагогического университета имени Герцена на учителя изобразительного искусства. Свою работу Карина любит и считает, что с вакансией ей очень повезло. Именно повезло, ведь найти любимую работу людям с инвалидностью сегодня непросто.

- Слух я потеряла в детстве после болезни. Потеря слуха почти полная, при этом умею разговаривать, так как ходила в специальный сад, где меня научили говорить. Школу окончила обычную, потом училась в колледже для людей с ограничением слуха, получила среднее образование по специальности художник-дизайнер, - рассказывает девушка, - однако самостоятельно трудоустроиться мне было сложно. Людям с инвалидностью, как правило, предлагают низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд. Поэтому я обратилась в Центр занятости населения Санкт-Петербурга. Мне сразу дали список подходящих вакансий, помогли договориться о собеседовании. Причем постарались подобрать работу по специальности, что для меня очень важно, ведь у меня художественное образование.

В итоге Карину устроили в Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района сначала временно, а потом взяли на постоянную работу по специальности «техник-программист».

- На новом месте я быстро адаптировалась. Коллеги окружили меня заботой, старались помочь мне как могли, и это, конечно, придавало уверенности, - улыбается Карина. - Обязанности соответствуют моей квалификации, но самое главное - я чувствую себя полезной, занимаясь любимым делом.

Карина надеется, что работодатели постепенно избавятся от стереотипов и будут охотнее трудо-

устраивать людей с ограниченными возможностями, ведь для таких соискателей работа - это не только возможность зарабатывать и обеспечивать себя, но и общаться с людьми. Тем, кто, несмотря на инвалидность, все-таки хочет трудиться, Карина советует прямо идти к своей цели, стараться учиться и получить профессию. И не терять надежду найти хорошую работу.

- Не надо бояться обращаться за поддержкой в поисках вакансий. В Центре занятости вас не обманут и окажут реальную помощь в трудо-

устройстве. Когда есть работа, есть уверенность в жизни, - добавляет Карина Саидаметова.

НА ЗАМЕТКУ

Если вам пока не удалось найти подходящую вакансию, обязательно приходите на общегородскую Ярмарку вакансий, которая состоится 12 марта в «Ленэкспо». Время работы с 11.00 до 17.00, вход бесплатныйный.

В прошлом году на ярмарке побывало более пяти тысяч посетителей. Тем, кто искал работу, 150 работодателей предложили порядка 2500 вакансий. И в этом году интересных предложений будет немало: в сферах производства, образования, IT, медицины и здравоохранения, строительства, транспорта и связи, пищевой промышленности, индустрии гостеприимства и услуг. А психологи центра занятости населения, HR-менеджеры крупных петербургских компаний и известные бизнес-тренеры расскажут о профессиональной ориентации, планировании карьеры, навыках, необходимых для продвижения по карьерной лестнице.