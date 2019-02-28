2019-02-28T12:50:49+03:00
Досуг

В самый прекрасный мартовский день Альпенхаус ожидает невероятное событие!

Александр Устюгов и группа Экибастуз презентуют новый альбом «Зал ожидания»
Степан СТЕПАНОВ
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Александр Устюгов и группа Экибастуз презентуют новый альбом «Зал ожидания».Александр Устюгов и группа Экибастуз презентуют новый альбом «Зал ожидания».
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Альпенхаус уже становился площадкой для неординарного музыкального вечера группы «Экибастуз».

Их музыка богата глубоким звучанием, оригинальными аранжировками и драматургической цельностью, ведь выступая в роли фронтмена группы, Александр Устюгов все же не перестает быть актером, а профессиональное актерское исполнение песен имеет свою притягательность - и этим «Экибастуз» сразу запоминается зрителям и слушателям.

Гостей ждёт розыгрыш ценного приза от группы, а каждой гостье подарок от Александра! В конце вечера состоится автограф и фотосессия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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