Елка: «Живу обычной жизнью: сижу дома, глажу котика, слушая музыку»

Певица Елка на большой сцене вот уже 15 лет. Не верится! Ведь вроде еще вчера вся страна пела ее первые хиты «Девочку в маленьком Пежо» и «Город обмана». Елизавета Иванцив (настоящее имя певицы, - прим. Авт.) постоянно гастролирует и мелькает на TV, но при этом только в конце 2018 года Елка отправилась в свой первый большой тур. 3 марта певица доберется и до петербургского клуба «A2 Green Сoncert». Накануне концерта «Комсомолка» поговорила с Елкой не только о музыке…

- Мне необходимо успевать соскучиться по сцене, по зрителям, - рассказала «КП» - Петербург» Елка. - Поэтому у нас даже в туре большие перерывы между концертами. Это как бы тур, но не такой тур, когда в конце ты хочешь умереть и ненавидишь сцену, зрителей и всех вокруг. А еще я всегда страдала от того, что техническое обеспечение в некоторых городах хуже по сравнению с тем, как мы делаем это в Москве. Поэтому мы решили организовать этот тур, чтобы иметь возможность проехать по большим городам со своим оборудованием и показать во всей красе наш концерт. Теперь на всех концертах тура будет крутой звук и свет.

Помимо киловатт звука и света на гастроли с Елкой ездит еще одна важная вещь. Без нее не проходит ни один концерт.

На концертах Елки всегда Sold Out. Кстати, на фото та самая юбка.

- Это юбка! Она очень хорошо себя ведет на сцене, но какие истерики она мне устраивает в гримерке! - на полном серьезе сетует певица. - Ее можно перевозить только в отдельном чемодане, она огромная и невесомая. Вообще у меня все концертные вещи очень неприхотливы, если вещь нельзя упаковать в чемодан и постирать в машинке, она не станет моей никогда. Юбка - это исключение, она своенравная боярыня.

Надо сказать, что с чувством юмора у артистки все в порядке. Даже ее песни отличаются легкостью от репертуара коллег по сцене женского пола, которые любят пострадать, воспеть неразделенную любовь, даже если в личной жизни все отлично.

- Да, мы, женщины, любим пострадать - это наше все, - протяжно отвечает Елка. - Да и у меня есть грустные песни, но мне есть куда вымещать эти эмоции, помимо музыки. Музыка ведь не является главной частью моей жизни, она, конечно, занимает весомое место, но не все.

- А что тогда является?

- Жизнь и все, что в нее входит, - уверенно заявляет певица. - Очень неосмотрительно посвящать все свои силы и ресурсы только одному занятию. Всякое ведь может произойти. Оно внезапно закончится и если кроме этого ничего не останется в жизни, то и я сразу закончусь. Я делаю все, чтобы помимо музыки у меня оставалось место для маленьких человеческих радостей.

Что это за радости догадаться сложно. Ведь Елка одна из самых скрытых певиц, она охотно общается на тему творчества, но ее личная жизнь - тайна под семью печатями. Еще ни один журналист туда не проникал. Но все же мы аккуратно спрашиваем...

- Светские тусовки не люблю, я живу очень обычно, - делится певица. - Если вычеркнуть гастроли и съемки, останется спокойная и размеренная жизнь, я бы даже сказала скучноватая, в самом прекрасном понимании этого слова. Сижу дома, читаю, слушаю музыку, глажу котика, занимаюсь спортом, хожу на массажи. Все, как у людей!

Когда она на сцене, с ее лица не сходит улыбка.

- Ну, а личная жизнь? Ведь если все как у людей…

- Иногда охота выть, - разоткровенничалась артистка. - И ты думаешь: сегодня, наверное, мне будет сложновато петь, но нет. Музыка делает удивительные вещи не только с людьми, для которых я пою, но и со мной. Песни такие целебные, они и меня чинят. В моем плеере сейчас много всего! Например, португальский рэпчик.

- Португальский рэпчик – это, наверное, весело. Да вы вообще всегда на позитиве. Во всяком случае – на сцене.

- У меня не очень простой характер, - вздыхает певица. - В работе я бываю невыносима, да и в жизни тоже. Чувство юмора у меня черное, но без злобы. Еще я матершинница. Но! Я очень-очень люблю петь, и только я начинаю извлекать музыку, весь мой цинизм куда-то исчезает, я становлюсь невероятно счастливой. Когда я не пою - это 1000 разных настроений. Я живая, радуюсь, плачу, смеюсь, а в моменты, когда я нетерпима, я хочу себя ударить.

- Поклонники ждут ваших концертов от Калининграда до Владивостока. А как вы вообще относитесь к своей популярности?

- Я иногда сама не верю, что все это происходит со мной, - немного смущается Елка. – Ну, а по поводу славы… Я скромная, и когда стою в очереди за котлетами, об этом не думаю.

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