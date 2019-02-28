2019-02-28T13:09:36+03:00
Звезды

Елка: «Живу обычной жизнью: сижу дома, глажу котика, слушая музыку»

Одна из самых загадочных певиц российского шоу-бизнеса рассказала, как готовится к грандиозному туру и как проводит время вне гастролей
Людмила ИЛЬИНА
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Елка любит экспериментировать с образами.Елка любит экспериментировать с образами.
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Певица Елка на большой сцене вот уже 15 лет. Не верится! Ведь вроде еще вчера вся страна пела ее первые хиты «Девочку в маленьком Пежо» и «Город обмана». Елизавета Иванцив (настоящее имя певицы, - прим. Авт.) постоянно гастролирует и мелькает на TV, но при этом только в конце 2018 года Елка отправилась в свой первый большой тур. 3 марта певица доберется и до петербургского клуба «A2 Green Сoncert». Накануне концерта «Комсомолка» поговорила с Елкой не только о музыке…

- Мне необходимо успевать соскучиться по сцене, по зрителям, - рассказала «КП» - Петербург» Елка. - Поэтому у нас даже в туре большие перерывы между концертами. Это как бы тур, но не такой тур, когда в конце ты хочешь умереть и ненавидишь сцену, зрителей и всех вокруг. А еще я всегда страдала от того, что техническое обеспечение в некоторых городах хуже по сравнению с тем, как мы делаем это в Москве. Поэтому мы решили организовать этот тур, чтобы иметь возможность проехать по большим городам со своим оборудованием и показать во всей красе наш концерт. Теперь на всех концертах тура будет крутой звук и свет.

Помимо киловатт звука и света на гастроли с Елкой ездит еще одна важная вещь. Без нее не проходит ни один концерт.

На концертах Елки всегда Sold Out. Кстати, на фото та самая юбка.

На концертах Елки всегда Sold Out. Кстати, на фото та самая юбка.

- Это юбка! Она очень хорошо себя ведет на сцене, но какие истерики она мне устраивает в гримерке! - на полном серьезе сетует певица. - Ее можно перевозить только в отдельном чемодане, она огромная и невесомая. Вообще у меня все концертные вещи очень неприхотливы, если вещь нельзя упаковать в чемодан и постирать в машинке, она не станет моей никогда. Юбка - это исключение, она своенравная боярыня.

Надо сказать, что с чувством юмора у артистки все в порядке. Даже ее песни отличаются легкостью от репертуара коллег по сцене женского пола, которые любят пострадать, воспеть неразделенную любовь, даже если в личной жизни все отлично.

- Да, мы, женщины, любим пострадать - это наше все, - протяжно отвечает Елка. - Да и у меня есть грустные песни, но мне есть куда вымещать эти эмоции, помимо музыки. Музыка ведь не является главной частью моей жизни, она, конечно, занимает весомое место, но не все.

- А что тогда является?

- Жизнь и все, что в нее входит, - уверенно заявляет певица. - Очень неосмотрительно посвящать все свои силы и ресурсы только одному занятию. Всякое ведь может произойти. Оно внезапно закончится и если кроме этого ничего не останется в жизни, то и я сразу закончусь. Я делаю все, чтобы помимо музыки у меня оставалось место для маленьких человеческих радостей.

Что это за радости догадаться сложно. Ведь Елка одна из самых скрытых певиц, она охотно общается на тему творчества, но ее личная жизнь - тайна под семью печатями. Еще ни один журналист туда не проникал. Но все же мы аккуратно спрашиваем...

- Светские тусовки не люблю, я живу очень обычно, - делится певица. - Если вычеркнуть гастроли и съемки, останется спокойная и размеренная жизнь, я бы даже сказала скучноватая, в самом прекрасном понимании этого слова. Сижу дома, читаю, слушаю музыку, глажу котика, занимаюсь спортом, хожу на массажи. Все, как у людей!

Когда она на сцене, с ее лица не сходит улыбка.

Когда она на сцене, с ее лица не сходит улыбка.

- Ну, а личная жизнь? Ведь если все как у людей…

- Иногда охота выть, - разоткровенничалась артистка. - И ты думаешь: сегодня, наверное, мне будет сложновато петь, но нет. Музыка делает удивительные вещи не только с людьми, для которых я пою, но и со мной. Песни такие целебные, они и меня чинят. В моем плеере сейчас много всего! Например, португальский рэпчик.

- Португальский рэпчик – это, наверное, весело. Да вы вообще всегда на позитиве. Во всяком случае – на сцене.

- У меня не очень простой характер, - вздыхает певица. - В работе я бываю невыносима, да и в жизни тоже. Чувство юмора у меня черное, но без злобы. Еще я матершинница. Но! Я очень-очень люблю петь, и только я начинаю извлекать музыку, весь мой цинизм куда-то исчезает, я становлюсь невероятно счастливой. Когда я не пою - это 1000 разных настроений. Я живая, радуюсь, плачу, смеюсь, а в моменты, когда я нетерпима, я хочу себя ударить.

- Поклонники ждут ваших концертов от Калининграда до Владивостока. А как вы вообще относитесь к своей популярности?

- Я иногда сама не верю, что все это происходит со мной, - немного смущается Елка. – Ну, а по поводу славы… Я скромная, и когда стою в очереди за котлетами, об этом не думаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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