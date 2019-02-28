Игорь Александрович Лазарев: «Клиника доктора Лазарева»

Игорь Александрович с детства интересовался медициной, а уже на первых курсах мединститута решил посвятить себя психиатрии. Его интересовали «особенные» люди: юного студента не покидало желание помочь тем, о ком общество предпочитает — в лучшем случае — молчать. Будто позабыв, что алкоголики и наркоманы — такие же люди, со своими увлечениями, любимыми книжками и фильмами… По мнению Лазарева, если человек оступился, ему нужно помочь, а не проходить мимо.

—Едва устроившись в психиатрическую больницу, я увидел, как сильны бывают зависимости. К сожалению, в Петербурге наркологическая помощь очень востребована. А частных стационаров в нашем городе не так много. Государственных — тем более… — поделился нарколог.

В ведущих государственных и частных клиниках по лечению зависимостей Москвы и Петербурга доктор работает уже 10 лет. Он заведовал отделениями, управлял стационаром, а последние два года — руководит своей клиникой.

—Я пытаюсь разобраться в причинах зависимостей и занимаюсь организацией наиболее качественной и современной помощи наркологическим пациентам, — отметил врач.

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ДОКТОРУ

—Какие симптомы говорят о том, что пора обратиться к наркологу?

—Если в употреблении алкоголя (я не говорю уже про наркотики) присутствует система, даже если человек выпивает раз в неделю, но постоянно — это признак психологической зависимости, которая может перерасти в физическую. Обращение к специалистам на ранних этапах позволяет навсегда избавиться от пагубной страсти.

—Что вы считаете своим главным достижением в профессии?

—Около 10 лет назад у меня в отделении лечился пациент с героиновой наркоманией. Он тяжело переносил «ломку», рвался домой, чтобы принять «дозу», ругался с персоналом… Приходилось постоянно менять лечение и каждый день подолгу беседовать. Он все-таки пролежал полный курс, и я смог убедить его отправиться на реабилитацию. Спустя лет пять меня попросили выступить с докладом в новом реабилитационном центре, который открыл тот самый пациент. Он выздоровел и решил посвятить жизнь помощи зависимым. Эта была очень приятная встреча.

—Какие последние открытия в психиатрии вы считаете самыми полезными?

—Это современные лекарства с минимумом побочных эффектов: пациенты могут лечиться, не отказываясь от привычного образа жизни.

—Быть петербургским доктором – что это значит для вас?

—У нас особые жители — настоящая интеллигенция! Врач должен не только механически исполнять свою работу, но и беседовать с пациентами, поддерживать их психологически, какая бы нагрузка не ложилась на доктора!

—У вас есть любимый сериал о медицине?

—Да, это «Больница Никербокер». Как раз про наркозависимого доктора.

Как записаться на прием и обратиться за помощью

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