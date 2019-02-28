Как рассрочка поможет сэкономить на покупке новой квартиры

Рассрочка против ипотеки

Ипотека сегодня стала самым популярным и наиболее доступным способом приобретения жилья. Она позволяет переселиться в собственную квартиру, не выплачивая сразу всю ее стоимость и не откладывая исполнение мечты на несколько лет. Правда, многие люди по ряду причин не желают брать ипотечный кредит. Кто-то не может собрать нужное количество документов, кто-то не хочет переплачивать банкам, а кто-то просто не любит влезать в долги. Таким покупателям больше подходит рассрочка - альтернативный способ покупки жилья, который действует только на первичном рынке.

Обычно схема покупки квартиры в рассрочку выглядит так: первый взнос от 10 до 50 процентов, а остальные платежи вносятся равными долями, пока строится дом. Как правило, взять рассрочку можно до момента, пока дом будет построен и введен в эксплуатацию. В среднем это два-три года. В этом случае выплачивать застройщику приходится довольно высокие суммы - от 70 до 100 тысяч рублей. Для большинства покупателей деньги неподъемные.

Но сейчас на рынке новостроек можно найти и более выгодные предложения. В условиях роста себестоимости строительства и повышения ипотечных ставок застройщики разрабатывают новые выгодные для покупателя схемы приобретения жилья. Например, компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») предлагает своим клиентам уникальный вариант рассрочки. По условиям программы купить недвижимость в строящемся жилом комплексе застройщика (как комфорт-, так и бизнес-класса) можно с первоначальным взносом от 10 до 30 процентов от стоимости квартиры. Остальная сумма распределяется в виде рассрочки на период до шести лет. Немаловажный момент: до ввода жилого комплекса в эксплуатацию рассрочка будет беспроцентной.

Что выгоднее?

Гадать, что лучше - ипотека или рассрочка, неразумно. Если финансовые возможности позволяют выбирать между этими схемами покупки, то следует взвешенно подойти к решению. И лучше всего просчитывать на примере не просто потенциальных вариантов, а реальной квартиры. Например, однокомнатную квартиру в жилом комплексе «Охта Хаус», который Группа «Эталон» возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, можно приобрести за 3,07 миллиона рублей. Если воспользоваться рассрочкой компании сроком на шесть лет, то первоначальный взнос составит от 350 тысяч рублей, а ежемесячный платеж за квартиру - 45 300 рублей.

Завершение строительства жилых корпусов «Охта Хаус» запланировано на I квартал 2021 года. Фото:«Эталон ЛенСпецСМУ».

А теперь сравним стоимость и условия покупки похожей квартиры в кредит. Если брать ипотеку на шесть лет под 11 процентов годовых (а ипотечные ставки медленно растут начиная с конца прошлого года), то минимальный первоначальный взнос составит 15 процентов, то есть 460,5 тысячи рублей. Ежемесячно платить по кредиту придется 50 000 рублей и в итоге заемщик должен будет вернуть на 965 тысяч рублей больше, чем брал. Вот и получается: квартира в рассрочку от Группы «Эталон» обойдется дешевле ипотечного жилья.

Предложение ограниченно

По статистике, средний срок оформления кредита составляет пятнадцать лет, а средний срок его погашения в два раза меньше - всего семь лет. Так что новое предложение рассрочки может стать отличной альтернативной ипотечному кредиту.

Но есть у рассрочки еще одно немаловажное преимущество перед ипотекой: получить ее гораздо проще и быстрее, чем кредит в банке. Не нужно собирать документы, официально подтверждать доходы, ждать одобрения. Достаточно прийти в компанию с паспортом и обсудить, какой вариант рассрочки платежа вам подойдет. К примеру, оформить покупку квартиры в рассрочку от Группы «Эталон» можно при наличии минимального пакета документов: паспорта и нотариально заверенного согласия супруга или супруги на покупку квартиры (если это требуется по условиям сделки). Еще один плюс - оформление страховки, что является обязательным условием при ипотечном кредите, не требуется. Также покупатели избавлены от оплаты оценки приобретаемой недвижимости, а также всевозможных комиссий банка. Кроме того, если занимать деньги у банка, то он лимитирует размер кредита исходя из доходов заемщика. А в рассрочку можно купить жилье любой стоимости.

Правда, действовать уникальные условия покупки жилья будут недолго - всего несколько месяцев. Дело в том, что с 1 июля 2019 года все новостройки будут продаваться по новой схеме, а программы рассрочки будут реализованы только на период строительства объекта, то есть на два-три года.

НА ЗАМЕТКУ

Кому подойдет рассрочка

Таким способом приобретения жилья пользуются две основные группы покупателей. Это люди, ожидающие в ближайшее время поступления солидной суммы. К примеру, те, кто после заселения в новую квартиру собирается продать старую. Или те, кто ждет закрытия срочного вклада. Иногда собственникам после продажи их старой квартиры не хватает нескольких десятков или сотен тысяч рублей на покупку новой. Тогда рассрочка тоже лучший вариант.

Вторая группа покупателей - те, кто по той или иной причине не может официально подтвердить уровень доходов, а значит, получить одобрение банка на выдачу ипотеки, или же имеет плохую кредитную историю. В таком случае рассрочка является своего рода запасным вариантом.

Кстати

В среднем доля рассрочки на первичном рынке Петербурга и пригородов составляет 3-10 процентов. При этом в сегменте масс-маркет - не более 5 процентов. На ипотеку же приходится 60-80 процентов в зависимости от объекта. Зато в элитных проектах рассрочка заметно популярнее и составляет 20-30 процентов.

Застройщик: АО «Эталон ЛенСпецСМУ». Проектные декларации на сайте: www.lenspecsmu.ru. Работаем по 214-ФЗ

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