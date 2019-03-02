2019-03-02T20:15:08+03:00
Спорт

Армейцы наказали «гладиаторов» за грубость голами

Судьбу третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина между СКА и «Спартаком» решило «убийственное» большинство петербуржцев
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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До драки «команда на команду», дело не дошло, хотя нарушения продолжали идти «косяком». Фото: ХК СКАДо драки «команда на команду», дело не дошло, хотя нарушения продолжали идти «косяком». Фото: ХК СКА
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Поездка в Москву грозила превратиться для СКА в смертельное путешествие. После провала в Петербурге – двух сенсационных поражений со счетом 0:2 и 2:3 – право на ошибку они уже не имели.

Главный тренер петербуржцев Илья Воробьев после игры в четверг в «Ледовом» пообещал, что его команда будет в столице играть по-другому. И, видимо, поэтому, перетасовал все тройки нападения. В частности, свел в одно звено двух лучших форвардов команды – Дацюка и Гусева.

Именно эта парочка и соорудила первый гол в матче на 16-й минуте. Когда армейцы получили двойное большинство, Волшебник фирменным пасом «прошил» спартаковцев и лучшему бомбардиру регулярного чемпионата оставалось только поразить пустые ворота.

Из следующего момента, когда судьи отправили одновременно двух москвичей на скамейку «плохих парней», петербуржцы выжали уже максимум. Сперва дубль сделал Гусев, а спустя 50 секунд первым на добивании оказался Гавриков. 3:0 на 24-й минуте встречи – гарантия победы?

Но хозяева быстро вернулись в игру, сократив разрыв в счете. Очередной камбэк «Спартака»? Рисковать так своей репутацией на этот раз хоккеисты СКА не стали – Барабанов подстроился под выстрел «пушки» шведского легионера Херсли – 1:4. Кстати, тоже в большинстве.

Но даже после этого игра не успокоилась, а «гладиаторы» пошли в рукопашную на своего соперника. Возникли несколько мелких потасовок и одна крупная драка – между Гончаровым и Каблуковым.

Дисциплинарный штраф до конца заработал даже голкипер петербуржцев Игорь Шестеркин! Такая ситуации для хоккея – редкость. Страсти перекинулись даже на трибуны, где начались потасовки на спартаковском фан-секторе.

До драки «команда на команду», к счастью, дело не дошло, хотя нарушения продолжали идти «косяком». Впрочем, в третьем периоде серьезно потели только судьи, хоккеисты уже перешли на «нейтралку». Но обменяться шайбами все равно сумели. К концу встречи табло зафиксировало счет 5:2 в пользу гостей.

Следующая битва между «Спартаком» и СКА, который может решить судьбу всей серии, пройдет уже в понедельник, в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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