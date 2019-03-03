2019-03-03T01:14:02+03:00
Общество

В «Пулково» пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В Санкт-Петербурге из-за сильной метели десятки лайнеров не могут совершить посадку
Людмила ИЛЬИНА
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При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП.При посадке воздушное судно выкатилось за пределы ВПП.
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Начало весны в Северной столице началось с сильной метели и ветра. Из-за обильного снегопада в субботу, 2 марта на дорогах города сильные пробки, число аварий растет. «Пулково» работает, однако из-за непогоды прибытие и отправка многих рейсов были задержаны или отменены.

Вдобавок ко всему в 21:59 произошел неприятный инцидент с Боингом 767 авиакомпании «Uzbekistan Airways», следовавшим рейсом HY 631 из Ташкента. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия никто не пострадал, но из-за этого инцидента еще больше сбился график прибытия и отбытия других самолетов. По факту ЧП начали проверку.

- 2 марта 2019 года в 22 часа самолет рейсом Ташкент - Санкт-Петербург при посадке в аэропорту выкатился на 50 метров за пределы взлетно-посадочной полосы, - сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры. - На борту воздушного судна находился 241 пассажир, в настоящее время их высадка завершена, пострадавших нет. Ход проверки Северо-Западной транспортной прокуратурой взят на контроль.

Сразу после инцидента одну из полос закрыли для очистки от снега, на второй стоит выкатившийся за пределы ВПП самолет. Так, например рейс SU30 авиакомпании «Аэрофлот» после нескольких кругов в небе вернулся в аэропорт Шереметьево, а рейс ЕК175 авиакомпании «Emirates» из Дубая ушел на аэродром в Хельсинки. Всего в небе над аэропортом по данным сервиса «Флайтрадар» кружили более десяти самолетов, ожидая посадки. Некоторые из них отправили на другие аэродромы.

По данным онлайн табло аэропорта, начиная с 22 часов, четырнадцать рейсов не могут приземлиться, два отменены и отправлены в другие аэропорты, десятки рейсов задержали вылет, один отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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