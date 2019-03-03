2019-03-03T12:25:41+03:00
Общество

Весенний снегопад в Петербурге привел к транспортному коллапсу

В городе увеличилось число аварий, был парализован аэропорт и закрыт тоннель на КАД
Роман ЛЯЛИН
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Петербург накрыло снегомПетербург накрыло снегомФото: Артем КИЛЬКИН
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Начало весны в Санкт-Петербурге ознаменовалось мощным снегопадом. За несколько часов в городе выпало по разным оценкам до 10 сантиметров осадков. Из-за мощного ветра и снегопада в Северной столице начался настоящий хаос. Самолеты в аэропорту приходилось разворачивать на запасные аэропорту, около 10 лайнеров кружили в небе, пытаясь приземлиться, а воздушное судно из Душанбе и вовсе во время посадки выкатилось за пределы полосы на грунт. К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

В итоге На некоторое время аэропорт ограничил свою работу. Пришлось расчищать посадочную полосу. Поэтому тысячи пассажиров оказались заложниками стихии. Прилет и вылет самолетов в городе задерживался.

Самолет выкатился за пределы посадочной полосы Фото: СКР

Самолет выкатился за пределы посадочной полосы Фото: СКР

- Март начался с метели и сильного ветра, - делится горожанка Ольга. - Пулково частично не принимал, у нашего метро свалило щит на девушку, а весь балкон в снегу. Нормальная погода, весны раньше апреля не бывает, а в марте всегда весело.

Сейчас работа аэропорта уже полностью восстановилась. Ожидают вылета своей рейса лишь пассажиры самолета в Душанбе. Из-за ЧП с воздушным судном отправку отложили на всю ночь. Пассажиров разместили в гостинице.

Из-за метели проблемы возникли и на дорогах. В городе 2 марта резко увеличилось число аварий. А 3 марта на проезжей части образовалась гололедица. Из-за этого только утром в Северной столице в аварии попали четыре автобуса.

В городе столкнулись четыре автобуса Фото: ДТП И ЧП Петербурга

В городе столкнулись четыре автобуса Фото: ДТП И ЧП Петербурга

- Автобус въехал в автобус на остановке у перекрестка Ивановской и Бабушкина, - рассказывают очевидцы. - Скользко.

Еще одна авария с участием автобуса произошла на проспекте Просвещения. Там водитель общественного транспорта на повороте столкнулся с внедорожником. Горожане жалуются, что из-за льда на дорогах машины попросту не успевают тормозить.

Из-за метели в Петербурге транспортный коллапс Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Из-за метели в Петербурге транспортный коллапс Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Обстановку на дорогах в Петербурге осложнил и перекрытый тоннель.

- Системы безопасности совершили ошибку и перекрыли движение на дамбе, - сообщали горожане. - Движение на участке кольцевой на дамбе остановилось. Автомобилисты стояли в обе стороны в пробках. горел красный светофор. Оказалось, что из-за снегопада в системе безопасности произошел "глюк".

О непогоде жителей Петербурга предупреждают и сотрудники МЧС. Спасатели призывают горожан быть осторожнее.

sinitsarsinitsar
Доброе утро #санктпетербург
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-Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу 2 и 3 марта в городе ожидается сильный снег, местами усиление порывов ветра до 15 метров в секунду. На дорогах гололедица, - сообщают спасатели.

Небольшой снег в Петербурге продолжится и 4 марта. Но метели уже не ожидается.

ksenia.vasilevskayaksenia.vasilevskaya
Вот вам и Весна!!!
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- 4 марта в городе будет облачная с прояснениями погода, - рассказывают синоптики. - Ночью преимущественно без осадков, в конце дня местами небольшой снег. Ветер ночью южный слабый. Температура воздуха ночью до -12 градусов, в окрестностях до -15 градусов. Днем о трех градусов мороза. На дорогах местами гололедица.

Во вторник, 5 марта, ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха прогреется до 1 градуса тепла. Но гололедица на дорогах останется.

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Второй день весны в Петербурге.
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К слову, метель многих горожан порадовала. Жители Петербурга делятся в социальных сетях красивыми снимками заснеженного города.

spb_gospb_go
Давно не было фото с высоты
2846 отметок «Нравится»22 комментариевInstagram
Жители Петербурге делятся фотографиями заснеженного Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Жители Петербурге делятся фотографиями заснеженного ПетербургаФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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