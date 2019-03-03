«Они спали, когда начался пожар»: В Петербурге трое друзей погибли, выпрыгнув из горящей квартиры на 7 этаже

ЧП произошло утром на улице Ленская. В многоэтажном доме вспыхнула квартира на 7 этаже. Пожар начался в комнате, где спали трое друзей. Огонь мигом охватил все помещение и заполнил подъезд едким дымом. Соседи тут же вызвали спасателей, но было уже поздно.

- Слышу с улицы крики, вышел на лоджию, вроде бы ничего не было, но потом ужасный запах копоти, - рассказал "КП-Петербург" очевидец Андрей. - Выглядываю снова, а там из окна столб огня и дыма. Пожарные приехали практически сразу. Но трое мужчин их не дождались. Выпрыгнули из окна. Слов нет. Одного забрали сразу на носилки. А других накрыли.

Пожар на Ленской в Петербурге.

Пожар начался в комнате. В этот момент в ней были трое друзей. Мужчины получили сильные ожоги, поэтому в панике они полуголые и бросились в окно, пытаясь спастись.

- Один человек был еще живой, но он скончался в машине медиков, - делится Андрей. - Шансов выжить у них не было. Если бы еще глубокие сугробы были, а тут нет.

Сейчас тела направлены на судмедэкспертизу. Погибшие не были хозяевами квартиры. Один из них снимал комнату, двое других - его приятели. На вид им около 30-40 лет.

На месте происшествия работают экстренные службы Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Сейчас спасатели выясняют причину пожара. По словам соседей, вспыхнуть могла проводка, которую давно не меняли в доме.

- Пожар был в четырехкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома, в комнате (18 квадратных метров) горела обстановка по всей площади, - поясняют в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - В 11:16 открытое горение ликвидировано. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 7 единиц техники и 31 человек личного состава.