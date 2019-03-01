Мартовские коты: победителей будет больше

На сайте KP.RU завершается конкурс «Мартовские коты». Уже в следующую пятницу весь Петербург узнает, какой усатый красавчик станет победителем масштабного фотопроекта «Комсомольской правды». Всего за несколько недель на страницу конкурса загрузили почти 300 фотографий своих домашних любимцев. Среди мохнатых участников есть и элегантные сфинксы, и брутальные мейн-куны, и очаровательные «британцы».

Напомним, что победителем станет автор, чье фото наберет наибольшее количество лайков на странице конкурса. Главный приз – двухмесячный запас корма премиум класса ALL CATS, а также слава, любовь поклонников и звание «Звезда соцсетей». Кроме того, генеральный партнер проекта компания Aller Petfood выберет еще троих счастливчиков в номинациях «Самые шикарные усы», «Усатый глава семейства» и «Самый активный кот». Победители в специальных номинациях также получат запасы корма от Aller Petfood.

«Мы влюбились во всех участников нашего конкурса. Каждый из них достоин победы и звания «Мартовский кот». Уже сегодня мы понимаем, что выбрать лучших будет непросто. Именно поэтому мы решили увеличить призовой фонд и выбрать еще двух победителей в номинациях «Миссис Мяу» и «Мистер Мяу», - рассказывает Александр Родионов, директор по развитию собственных брендов компании Aller Petfood.

Для участия в фотоконкурсе «Мартовские коты», нужно загрузить фотографию своего питомца на сайт KP.RU с 4 февраля по 7 марта. Чтобы как можно больше друзей проголосовали за вашего любимца – поделитесь ссылкой на конкурс в своих социальных сетях. Подведение итогов состоится уже 8 марта, дата церемонии награждения будет известна чуть позже.

А если вы хотите полюбоваться шикарными котиками вживую, а не с экрана монитора, скоро вам представится отличная возможность. С 16 по 17 марта в «Экспофоруме» будет проходить одно из главных зооприключений этого года – «Зоошоу.Весна». Тысячи животных подарят море положительных эмоций гостям выставки! Всей семьей вы сможете с азартом поболеть за участников кинологических соревнований на спортивной арене собак, полюбоваться на грациозных кошек, послушать пение птиц, узнать интересные факты о грызунах и рептилиях, поучаствовать в развлекательных мероприятиях и многое другое! А те, кто еще не определился, получат рекомендации по породам собак и кошек в зависимости от возраста, темперамента, активности и даже состава семьи! Все подробности можно прочитать на официальной странице выставки.