Essity вошла в список лучших производителей товаров повседневного спроса

Международный производитель товаров для гигиены и здоровья, компания Essity, включена в Ежегодник по Устойчивому развитию 2019 (Sustainability Yearbook 2019) в категории лучших производителей товаров повседневного спроса. Essity также получила награду «Gold Class and Industry Mover» за вклад в области устойчивого развития, а именно - за выдающиеся успехи по бережному отношению к окружающей среде, за ведение социальной отчётности, взаимодействие с поставщиками, развитие инноваций и ведение бизнеса на развивающихся рынках.

- Устойчивое развитие - основа для всего, чем занимается компания Essity, - подчеркнул старший вице-президент по коммуникациям компании Essity Джозефин Эдвал-Бьерклунд. - Войти в Ежегодник по Устойчивому развитию в этом году и быть названным промышленным лидером в рейтинге RobecoSAM для нас большая гордость. Это высокое признание результатов нашей деятельности.

RobecoSAM – эксперт в области инвестирования, основное внимание который уделяет Устойчивым Инвестициям. Он ежегодно проводит оценку вклада компаний всего мира для формирования индекса Доу Джонса, одного из самых престижных индексов в этом направлении.

- Мы рады, что компания Essity присоединилась к Ежегоднику по Устойчивому развитию, - отметил со-исполнительный директор компании RobecoSAM Даниэл Уайлд. - Рейтинг RobecoSAM объединяет компании, которые достигли определенных успехов в области их результативности по существенным показателям ESG. Для каждой компании мы составляем персонализированный процентный рейтинг согласно этим показателям, и в этом году он представлен в открытом доступе. Мы надеемся, что эти данные будут служить надежным источником информации о корпоративной устойчивости для многих покупателей, представителей бизнеса.