Как найти себя в профессии

У каждого человека есть своя история про уход с прежней работы и поиск новой. Кому-то быстро удается найти новое место, а у кого-то поиск затягивается. Причины бывают разные, но результат всегда один: чем дольше мы сидим без дела, тем выше риск впасть в депрессию. Как этого избежать? Елена Цыганкова нашла ответ на этот вопрос: не надо бояться пробовать новое и искать себя. В любом возрасте! Елена так и поступила: с помощью Центра занятости населения Санкт-Петербурга устроилась на общественные работы в строительную компанию, а потом осталась там работать постоянно на должности специалиста по кадрам.

- Работу искала долго, возраст у меня предпенсионный, - вспоминает Елена Александровна. - Я обратилась к психологам центра занятости и прошла тестирование по профессиональной ориентации. Теперь всем соискателям советую: не пренебрегайте помощью психологов!

Нашей героине предложили поучаствовать в общественных работах, и она согласилась. Перечень занятий был предложен очень обширный, в том числе работа в офисе.

- Центр занятости как посредник между сторонами: собирает заявки работодателей и предлагает соискателям временную работу на предприятиях, - объясняет Елена Цыганкова. - У каждого - и работника и работодателя - есть время понять, подходят они друг другу или нет, а потом либо продолжить сотрудничество, либо спокойно расстаться. При этом центр занятости в этом случае - своеобразная гарантия того, что все обязательства будут выполнены.

Елена Александровна считает, что общественные работы - отличная возможность попробовать себя в новом деле, понять, твое это или нет. Такая занятость позволяет человеку попасть в компанию в качестве временного работника, повысить свою квалификацию и остаться в этой сфере на постоянной основе. При этом время участия в работах засчитывается в трудовой стаж, «общественники» имеют социальные гарантии и пользуются льготами наравне с кадровыми сотрудниками. Выгодно это и работодателю: предприятия могут оперативно решить кадровую проблему, заменив временно отсутствующий персонал, а также подобрать работников на постоянные рабочие места.

- И вообще общественные работы - реальная возможность для сезонного или даже постоянного трудо-устройства. И если вам предложат такой вариант - не отказывайтесь, это и правда может стать началом нового этапа в вашей жизни, - добавляет Елена Цыганкова.

НА ЗАМЕТКУ

Если вам пока не удалось найти подходящую вакансию, обязательно приходите на общегородскую Ярмарку вакансий, которая состоится 12 марта в «Ленэкспо». Время работы с 11.00 до 17.00, вход бесплатный.

В прошлом году на ярмарке побывало более пяти тысяч посетителей. Тем, кто ищет работу, 150 работодателей предложат порядка 2500 вакантных мест. И в этом году интересных предложений будет немало: в сфере производства, образования, IT, медицины и здравоохранения, строительства, транспорта и связи, пищевой промышленности, индустрии гостеприимства и услуг. А психологи центра занятости населения, HR-менеджеры крупных петербургских компаний и известные бизнес-тренеры расскажут о профессиональной ориентации, планировании карьеры, навыках, необходимых для продвижения по карьерной лестнице.