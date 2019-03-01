Почти 40 школ-долгостроев в Петербурге должны ввести в строй к 1 сентября 2019 года

Надбавки за классное руководство будут получать учителя в школах Санкт-Петербурга с 1 сентября. Сейчас правительство города ведет расчеты. Также разрабатывается комплекс мер для молодых учителей. Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов сообщил об этом, открывая новое здание начальной школы в Невском районе 1 марта 2019 года.

Школа 334 на 300 мест на Антокольском переулке - дополнительное здание для разгрузки основного на улице Щелгунова и предназначена только для детей начальных классов. Александр Беглов осмотрел классы рисования, робототехники, прослушал концерт, поспрашивал у детей, как их кормят и накормил дополнительно: врио губернатора привез из Смольного пироги и всех угостил.

Эта школа - один из долгостроев Петербурга. В городе сейчас порядка 40 не завершенных объектов. Александр Беглов обещает, что к 1 сентября они будут введены в строй:

- Мы здесь были 1 декабря и казалось, что завершить невозможно - было много проблем, - отметил Александр Дмитриевич. - Мы связались с акционерами предприятия "Звезда", нужно было дополнительное финансирование для того, чтобы переложить коммуникации, ведь не всегда строители виноваты. Бывают административные барьеры, много бумажек, которые ставят в шок.

Сегодня в школах города в классах в среднем учится по 36-37 человек.

- Это никуда не годится, - заявил Беглов. - Сложная ситуация, особенно в новостройках. Дома в поле сдаются. Ни дорог, ни коммуникаций. Пешком до автобуса 20 минут надо идти. Вечером, утром ребенок идет по непонятным дорогам в школу, на транспорте едет. Зимой. Холодно. Это же тоже травма. А потом его сажают в класс, где 38 человек. Он уже замученный, пока дошел до этой школы.

По мнению градоначальника, дети должны до школы доходить за 5-7 минут.