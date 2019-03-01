Банк УРАЛСИБ в Петербурге увеличивает время работы трех офисов

С 1 марта 2019 года Банк УРАЛСИБ в Петербурге увеличивает время работы в трех своих офисах. Дополнительный офис «Звездный» на улице Ленсовета, 88, дополнительный офис «Московское» на Московском проспекте, 139/2 и центральное отделение банка в Петербурге, расположенное на Инженерной улице, 9 теперь работают с 9.00 до 20.00, без перерыва. А центральный офис филиала ждет розничных клиентов еще и по субботам с 9.00 до 16.00.

- Эти изменения направлены на повышение удобства обслуживания наших клиентов, - отметил управляющий филиалом Банка УРАЛСИБ в Санкт-Петербурге Татьяна Савина. – Мы проанализировали отзывы и пожелания наших клиентов и решили, что некоторые отделения с высоким клиентопотоком нуждаются в пересмотре режимов работы. С марта увеличивается продолжительность работы в этих трех точках, а в дальнейшем мы планируем проработать вопрос и по отделениям в других районах города.

Получить подробную информацию и ознакомиться с режимом работы всех отделений Банка в Санкт-Петербургбе можно по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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