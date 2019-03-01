«К лету будет огурцом»: Сергей Шнуров посвятил стихи скорому дачному сезону
Популярный музыкант Сергей Шнуров - известный мастер сочинять стихи на злобу дня. Очередным сатирическим посланием лидер группировки «Ленинград» поделился с поклонниками в своем Instagram-аккаунте. На этот раз Шнуров обошелся без нецензурной лексики.
«Зиму всю мы просидели,
Аж позеленели малость,
В утомительном безделье,
Сил чего-то не осталось
Ни на что, как будто плачу.
Но теперь вопрос решён.
Съезжу-ка и я на дачу,
Покажу свой корнишон,
Жидким солнечным лучам,
Выставлю на свет лицом,
Чтобы он расти начал.
К лету будет огурцом».
«Это про меня!», «Шикарный стих, идеально подходит», «Представил, по всей стране лежачих на шезлонгах мужиков-дачников, показывающих жидким солнечным лучам свои корнишоны», «Это чей вы нам размер показали? Милоновский что ль?», «Корнишон, увы, не будет огурцом, ни к лету, ни к осени», «У кого скользящий график, тот не попадает в трафик», - ответили поклонники в комментариях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Он же матершинник: Милонов удивлен назначением Шнурова в Общественный совет Госдумы по культуре
По мнению депутата, такая инициатива понижает статус нижней палаты парламента (подробности)
«Он умный и образованный человек»: Макаревич рад, что Шнуров вошел в совет при Комитете по культуре
Кроме музыкантов ведомство пополнили известные актеры - Сергей Безруков и Владимир Машков (подробности)
Сергей Шнуров поругался с Ксенией Собчак из-за интервью с его бывшей женой Матильдой
Звезды решили выяснять отношения публично - у себя в Инстаграм (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU