2019-03-01T14:27:23+03:00
Звезды

«К лету будет огурцом»: Сергей Шнуров посвятил стихи скорому дачному сезону

Лидер группировки «Ленинград» написал очередной стихотворный опус, напомнив гражданам России, что вскоре их ждут три выходных дня
Ольга МЕДВЕДЕВА@radio_kp
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Сергей Шнуров готовится к лету.Сергей Шнуров готовится к лету.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Популярный музыкант Сергей Шнуров - известный мастер сочинять стихи на злобу дня. Очередным сатирическим посланием лидер группировки «Ленинград» поделился с поклонниками в своем Instagram-аккаунте. На этот раз Шнуров обошелся без нецензурной лексики.

«Зиму всю мы просидели,

Аж позеленели малость,

В утомительном безделье,

Сил чего-то не осталось

Ни на что, как будто плачу.

Но теперь вопрос решён.

Съезжу-ка и я на дачу,

Покажу свой корнишон,

Жидким солнечным лучам,

Выставлю на свет лицом,

Чтобы он расти начал.

К лету будет огурцом».

«Это про меня!», «Шикарный стих, идеально подходит», «Представил, по всей стране лежачих на шезлонгах мужиков-дачников, показывающих жидким солнечным лучам свои корнишоны», «Это чей вы нам размер показали? Милоновский что ль?», «Корнишон, увы, не будет огурцом, ни к лету, ни к осени», «У кого скользящий график, тот не попадает в трафик», - ответили поклонники в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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