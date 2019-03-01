«ЕвроХим» запустит крупнейшее аммиачное производство в Европе

За последние десять лет компания «ЕвроХим» инвестировала в строительство своих основных проектов 409 миллиардов рублей. И среди них – завод по производству аммиака в Кингисеппе. О реализации этого и других проектов на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказал генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

- В этом году новое аммиачное производство с самой крупной единичной мощностью в России будет выведено на стопроцентную загрузку, - рассказал Нечаев. - Запуск производства был запланирован на встрече губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с руководством МХК «ЕвроХим.

В проект вложено более 1,2 миллиардов долларов США. И глава 47-го региона отметил, что новый завод будет крупнейшим производством аммиака в России.

- Таким образом, Кингисепп становится одним из российских центров химической промышленности, что немаловажно – ориентированной на экспорт, – подчеркнул Дрозденко.

Площадка для строительства аммиачного производства была выбрана неслучайно. Важную роль сыграло выгодное географическое положение – Кингисепп находится на границе с Евросоюзом, имеет хорошую транспортную инфраструктуру и расположен близко к морским портам. Все это позволит полноценно использовать весь комплекс построенных объектов, связанных с доставкой сырья, производством, хранением и отгрузкой продукции.

При проектировании данного производства был учтен опыт аналогичных предприятий, действующих как в России, так и за рубежом. Однако был внесен ряд изменений, касающиеся безопасности. Особое внимание компания «ЕвроХим» уделила процедурам воздействия на окружающую среду.

- Часть выпущенной продукции пойдет на обеспечение самого завода «Фосфорит» в Кингисеппе, так как до этого момента аммиак туда был привозной, другая часть пойдет на наш завод Lifosa в Литве, остальной аммиак будет направлен на наш завод в Антверпене, в Бельгии, – пояснил Игорь Нечаев. – То есть фактически мы закроем собственным аммиаком потребности наших заводов. В последующие годы, когда появится свободный объем, можно будет его экспортировать.

СПРАВКА

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская обл.), а также выпуску аммиака на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад» (Ленинградская обл.). Штат сотрудников – более 26 000 человек по всему миру.

Владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК – предприниматель Андрей Мельниченко, за последние 10 лет им инвестировано в российскую промышленность более 17 млрд. долларов.