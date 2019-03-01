Серебряное ожерелье России: открываем новые маршруты с МегаФоном

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Учащиеся Академии цифровых технологий приняли участие в конкурсе на лучший вопрос для теста на тему digital-инноваций