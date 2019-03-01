2019-03-01T16:46:02+03:00
Новости компаний

Серебряное ожерелье России: открываем новые маршруты с МегаФоном

Россиян в этом году ждет уникальное событие: сообщество питерских блогеров отправились в очередную экспедицию
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Серебряное ожерелье России: открываем новые маршруты с МегаФоном.Серебряное ожерелье России: открываем новые маршруты с МегаФоном.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
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Первопроходцы - топовые блогеры и журналисты – посетят самые интересные достопримечательности и объекты Санкт-Петербурга и Ленобласти, Калининграда, Архангельска, Вологды, Карелии, Великого Новгорода, Пскова, Мурманской области, республики Коми и Ненецкого автономного округа. МегаФон, выступая цифровым партнером проекта, обеспечит скоростным мобильным интернетом участников экспедиций «Открывая Серебряное ожерелье России».

- Новый маршрут - драгоценный подарок всем любителям путешествий, - рассказывает директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Кермен Манджиева. - Предстоит проехать тысячи километров, посетить 11 регионов, и на каждом участке пути нужен скоростной мобильный интернет. Водители всегда должны быть на связи, а пассажиры во время поездки могут посмотреть онлайн любимые фильмы, передачи и трансляции, в том числе на MegaFon.TV. Для этого достаточно иметь под рукой смартфон с SIM-картой МегаФона. У нас самая протяженная сеть в России среди мобильных операторов и наибольшее покрытие на федеральных трассах. Уверенный сигнал можно поймать и на региональных дорогах, и в удаленных поселках. В целом доступ к нашим услугам есть без малого у 100% населения страны, при этом более половины имеют доступ к 4G.

Подробнее о проекте: openso.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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