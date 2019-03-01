Разгильдяйство и внутренние проблемы могут остановить СКА уже в первом раунде Кубка Гагарина

Восстание младшего брата СКА

Многие поспешили назвать такой результат позором. Возможно, преувеличили. Но странно, когда команда, в которой выступает десять олимпийских чемпионов Пхенхчана, проигрывает без вариантов два матча своему «фарм-клубу». Что это значит? Основная часть бюджета «Спартака» формируется благодаря поддержке международной нефтесервисной группы Eriell, связанной с «Газпромбанком». Многие хоккеисты, не сумевшие закрепиться в СКА, отправляются в своеобразную аренду в «Спартак». Там у них появляется шанс проявить себя и в Петербург вернуться.

Почему в своем «Ледовом» хуже, чем в гостях

Ну, а что же случилось в первых двух матчах серии со СКА? Проблемы команды выросли вовсе не из воздуха. Армейский корабль «потряхивало» весь сезон также интенсивно, как тренерский штаб перетряхивал состав. Хоккеисты меняли партнеров каждый матч в поисках идеальных игры и сочетаний. Но ни того, ни другого достичь, конечно, не удалось. Зато удалось добиться недовольства в команде – игроки, привыкшие к лидерской роли, попадая в запас, высказывали «фи». В «замес» попал даже крупный авторитет мирового хоккея Павел Дацюк.

Автобусный путь к победе

Кстати, он оказался единственным, кто предвещал сложности перед серией со «Спартаком. Но к словам мудрого ветерана не прислушались ни партнеры, ни тренерский штаб. Главный тренер Илья Воробьев с помощниками так и не смогли изобрести (или не смогли донести до своих подопечных) метод эффективной борьбы с «автобусом», который многие команды выставляют у своих ворот в Петербурге.

По «автобусному» маршруту поехал и «Спартак». Он в первых двух матчах серии не показал ничего фантастического или неожиданного. Наоборот, сыграл ожидаемо и приземлено. Спартаковцы запомнились всего лишь настроем, дисциплиной и умением терпеть. Но этих небольших плюсиков хватило, чтобы нарисовать жирный минус армейцам.

В «замес» попал даже крупный авторитет мирового хоккея Павел Дацюк.Фото: Олег ЗОЛОТО

Загадочные обьяснения Ильи Воробьева

Если в первой встрече СКА не забил вообще, то во второй все выглядело намного оптимистичней. К середине матча хозяева повели в две шайбы, но в третьем периоде 2:0 превратились в 2:3. Причем, решающий гол был забит москвичами за 5 секунд (!) до окончания основного времени. Это как надо играть и о чем думать, чтобы при ничейном счете и на последних секундах матча позволить сопернику в своей зоне разыграть шайбу до верного?!

Объяснение нашлось у защитника СКА Антона Белова.

- На третий период вообще другая команда вышла», - сказал после матча Белов. – Наверное, это наше российское разгильдяйство. Единственная разница между нами и другой командой – самоотдача в третьем периоде. Они бились, ловили шайбу на себя, втыкались. У нас, к сожалению, этого не было. Нас закономерно наказали».

Главный тренер армейцев Илья Воробьев на послематчевых пресс-конференциях предпочитает глубокомысленно отмалчиваться. И все-таки Воробьев сквозь зубы заметил, что «были проблемы в третьем периоде». Времени на решение этих проблем уже нет. Следующий матч, который может определить судьбу всей серии, состоится в Москве 2 марта.