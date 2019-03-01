2019-03-01T18:53:19+03:00
Звезды

Для милых дам: часть петербургских музеев станет бесплатными в честь 8 марта

Правда, присоединиться к такому «культурному» поздравлению решили не все
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
8 марта вход в Эрмитаж будет бесплатным для женщин.8 марта вход в Эрмитаж будет бесплатным для женщин.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Несколько десятков музеев по всей стране 8 марта необычным образом поздравят женщин с Международным женским днем. По инициативе Министерства культуры, при поддержке музейного сообщества вход для них в этот день будет бесплатным.

- Повышение культурного и образовательного уровня граждан, расширение доступа к культурным ценностям является одним из приоритетов национальной культурной политики, осуществляемой Министерством культуры, - утверждают в пресс-службе ведомства.

К акции присоединились и петербургские музеи. Пока всего девять, но список продолжает пополняться. Не исключено, что ближе к празднику их наберется несколько десятков.

Любопытно, что в списке есть и Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Но он здесь, скорее из солидарности. С лета этот музей закрыт на ремонт – в рамках подготовки к 75-летию празднования победы в Великой Отечественной войне.

Добавим, как правило, бесплатный вход собирает перед входом в музеи большие очереди. Поэтому приходить туда стоит пораньше, чтобы успеть отметить праздник и где-то еще.

КОНКРЕТНО

Какие музеи в Санкт-Петербурге будут бесплатными 8 марта 2019 года

Государственный Эрмитаж

Государственный музей-заповедник «Петергоф»

Российский этнографический музей

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»

Государственный музей политической истории России

Государственный музей истории религии

Государственный музейно-выставочный центр «РОСФОТО»

Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации

*Список пополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт живописи Андрей Сарабьянов: «Большой финансовый интерес к искусству эпохи авангарда породил огромное количество подделок»
Выдающийся историк искусства рассказал о фальшивых работах на стенах серьезных учреждений, о муже Ахматовой Николае Пунине и об интеллигенции прошлого
Михаил Дзюдзе: Царь-балалайка - инструмент не только патриотический, но и эротический
Единственный в мире исполнитель на гигантской балалайке о возбуждающих частотах, о том, как обижают русский инструмент во французском аэропорту и о девочке, которой не докладывали пельмени
Вадим Левенталь: "Наш литературный процесс напоминает пресный супчик в городской больничке. Невкусно, пресно, без перца и без соли"
Известный писатель и редактор о том, зачем нужны новые книжные серии, чем плохи книги Яхиной и Водолазкина и о процессе разрушения исторического сознания
Новости 24
Она сильно храпела: мужчина, забивший бывшую жену утюгом, назвал причину убийства
В Петербурге обнаружен второй очаг заболевания корью
Дмитрий Сачков ушел с поста главы комитета по госзаказу Петербурга
Россельхознадзор вернул из Петербурга в Китай 42 тонны креветок
В предстоящие выходные в Ленинградской области ожидаются сильный ветер и метель
Весной 2019 года в Петербурге будет высажено 8 миллионов цветов
В Петербурге появится улица в честь героя Советского Союза
130 канистр смертельно опасной «омывайки» изъяли на севере Петербурга
В Петербурге почтили память псковских десантников
Более десяти маршруток в Петродворцовом районе сняты с рейсов
Прокуратура потребовала открыть поликлинику в отдаленном поселке Хвойный
Сквер в Купчино назвали Исфаханским в честь города-побратима из Ирана
Глава Санкт-Петербурга проверил школу, которую оперативно достроили по его распоряжению
Жители домов в Адмиралтейском районе третий день сидят без воды
Бездомным Петербурга планируют предоставлять жилье
Александр Беглов обратился к «телефонным террористам»: «Прекращайте баловаться»
Житель Колпино поскользнулся и умер
Ночной ураганный ветер повалил столбы в Петербурге
Весеннее утро в Петербурге началось с волны эвакуаций
В Петербурге построят новую улицу в Московском районе
Зеленый мост в Петербурге отремонтируют за полмиллиарда рублей
У кафе на Октябрьской набережной произошла перестрелка
Пять человек пострадали в массовом ДТП на Лесном проспекте
Кипящий фонтан высотой с дом вырвался на Караванной улице в Петербурге
Первый день весны принесет в Петербург метель