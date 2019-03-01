Для милых дам: часть петербургских музеев станет бесплатными в честь 8 марта

Несколько десятков музеев по всей стране 8 марта необычным образом поздравят женщин с Международным женским днем. По инициативе Министерства культуры, при поддержке музейного сообщества вход для них в этот день будет бесплатным.

- Повышение культурного и образовательного уровня граждан, расширение доступа к культурным ценностям является одним из приоритетов национальной культурной политики, осуществляемой Министерством культуры, - утверждают в пресс-службе ведомства.

К акции присоединились и петербургские музеи. Пока всего девять, но список продолжает пополняться. Не исключено, что ближе к празднику их наберется несколько десятков.

Любопытно, что в списке есть и Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Но он здесь, скорее из солидарности. С лета этот музей закрыт на ремонт – в рамках подготовки к 75-летию празднования победы в Великой Отечественной войне.

Добавим, как правило, бесплатный вход собирает перед входом в музеи большие очереди. Поэтому приходить туда стоит пораньше, чтобы успеть отметить праздник и где-то еще.

КОНКРЕТНО

Какие музеи в Санкт-Петербурге будут бесплатными 8 марта 2019 года

Государственный Эрмитаж

Государственный музей-заповедник «Петергоф»

Российский этнографический музей

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»

Государственный музей политической истории России

Государственный музей истории религии

Государственный музейно-выставочный центр «РОСФОТО»

Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации

*Список пополняется