Для милых дам: часть петербургских музеев станет бесплатными в честь 8 марта
Несколько десятков музеев по всей стране 8 марта необычным образом поздравят женщин с Международным женским днем. По инициативе Министерства культуры, при поддержке музейного сообщества вход для них в этот день будет бесплатным.
- Повышение культурного и образовательного уровня граждан, расширение доступа к культурным ценностям является одним из приоритетов национальной культурной политики, осуществляемой Министерством культуры, - утверждают в пресс-службе ведомства.
К акции присоединились и петербургские музеи. Пока всего девять, но список продолжает пополняться. Не исключено, что ближе к празднику их наберется несколько десятков.
Любопытно, что в списке есть и Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Но он здесь, скорее из солидарности. С лета этот музей закрыт на ремонт – в рамках подготовки к 75-летию празднования победы в Великой Отечественной войне.
Добавим, как правило, бесплатный вход собирает перед входом в музеи большие очереди. Поэтому приходить туда стоит пораньше, чтобы успеть отметить праздник и где-то еще.
КОНКРЕТНО
Какие музеи в Санкт-Петербурге будут бесплатными 8 марта 2019 года
Государственный Эрмитаж
Государственный музей-заповедник «Петергоф»
Российский этнографический музей
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»
Государственный музей политической истории России
Государственный музей истории религии
Государственный музейно-выставочный центр «РОСФОТО»
Мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда
Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации
*Список пополняется
ИСТОЧНИК KP.RU