Эксперты прогнозируют рост вейп-рынка в России

С таким заявлением выступил генеральный менеджер компании JTI Россия Дин Гилфиллан. Он отметил, что JTI видит большие перспективы для продаж нового продукта Logic Compact в России. Этот продукт разработан в 2018 году и уже представлен на рынках Канады, Великобритании и ряда других европейских стран. Он адресован совершеннолетним потребителям, которые хотят переключиться на альтернативу с потенциально меньшим риском для здоровья. В России продажи запущены в магазинах Москвы, Нижнего Новгорода, а также в официальном интернет-магазине.

- Интерес потребителей к вейп-системам капсульного типа активно растет вслед за мировой динамикой рынка, - заявил господин Гилфиллан. – В 2018 году продажи сегмента продуктов со сниженным риском в России выросли вдвое. По экспертным оценкам, скоро он может вырасти до уровня, сопоставимого с Великобританией (в этой стране на долю таких устройств приходится 20% рынка).

По оценке экспертов организаций здравоохранения Великобритании и Канады, вейпинг представляет собой более безопасную альтернативу сигаретам для взрослых потребителей. Исследование Public Health England, проведенное в 2018 году, подтвердило, что вейпинг как минимум на 95% менее вреден по сравнению с курением.