Петербург готов к весне!

В первый день календарной весны жителей петербурга ждал сюрприз - некоторые памятники в центре города оказались украшены живыми цветами. Это очень символично для горожан, которые так заждались настоящей весны - тепла, солнца, оживившейся флоры и фауны!

Нарядные цветочные украшения получили Римский-Корсаков, Чайковский и другие великие композиторы. Акция приурочена к концертам «Классики в темноте» с новой весенней программой.

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