2019-03-01T19:04:42+03:00
Досуг

Петербург готов к весне!

1 марта жители города обнаружили в центре города памятники, украшенные цветами
Поделиться:
Акция приурочена к концертам «Классики в темноте».Акция приурочена к концертам «Классики в темноте».
Изменить размер текста:

В первый день календарной весны жителей петербурга ждал сюрприз - некоторые памятники в центре города оказались украшены живыми цветами. Это очень символично для горожан, которые так заждались настоящей весны - тепла, солнца, оживившейся флоры и фауны!

Нарядные цветочные украшения получили Римский-Корсаков, Чайковский и другие великие композиторы. Акция приурочена к концертам «Классики в темноте» с новой весенней программой.

Подробнее о мероприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Она сильно храпела: мужчина, забивший бывшую жену утюгом, назвал причину убийства
В Петербурге обнаружен второй очаг заболевания корью
Дмитрий Сачков ушел с поста главы комитета по госзаказу Петербурга
Россельхознадзор вернул из Петербурга в Китай 42 тонны креветок
В предстоящие выходные в Ленинградской области ожидаются сильный ветер и метель
Весной 2019 года в Петербурге будет высажено 8 миллионов цветов
В Петербурге появится улица в честь героя Советского Союза
130 канистр смертельно опасной «омывайки» изъяли на севере Петербурга
В Петербурге почтили память псковских десантников
Более десяти маршруток в Петродворцовом районе сняты с рейсов
Прокуратура потребовала открыть поликлинику в отдаленном поселке Хвойный
Сквер в Купчино назвали Исфаханским в честь города-побратима из Ирана
Глава Санкт-Петербурга проверил школу, которую оперативно достроили по его распоряжению
Жители домов в Адмиралтейском районе третий день сидят без воды
Бездомным Петербурга планируют предоставлять жилье
Александр Беглов обратился к «телефонным террористам»: «Прекращайте баловаться»
Житель Колпино поскользнулся и умер
Ночной ураганный ветер повалил столбы в Петербурге
Весеннее утро в Петербурге началось с волны эвакуаций
В Петербурге построят новую улицу в Московском районе
Зеленый мост в Петербурге отремонтируют за полмиллиарда рублей
У кафе на Октябрьской набережной произошла перестрелка
Пять человек пострадали в массовом ДТП на Лесном проспекте
Кипящий фонтан высотой с дом вырвался на Караванной улице в Петербурге
Первый день весны принесет в Петербург метель