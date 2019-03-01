2019-03-01T19:09:34+03:00
Досуг

Большой концерт StandUp 6 марта в Санкт-Петербурге

В Северной столице будет многократно превышена норма цинизма: участники шоу StandUp на ТНТ обрушат на зрителей КСК Сибур Арены ударную дозу откровенного юмора
Степан СТЕПАНОВ
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Руслан Белый знает: главное – быть собой и говорить о том, что волнует каждого.Руслан Белый знает: главное – быть собой и говорить о том, что волнует каждого.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Шутить о жизни, сексе, спорте, женах, детях или же политической ситуации пытаются многие, однако делать это смешно удается единицам, и участники шоу StandUp как раз из их числа. Они не читают по бумажке и могут позволить себе говорить со сцены любые, даже самые циничные вещи. У них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, в противном случае они бы не выносили личные и общественные проблемы на всеобщее обозрение, ведь как минимум это чревато скандалом, а как максимум – повесткой о депортации из страны. Они не боятся последствий и точно знают: есть вещи, о которых следует молчать, но не существует тех, над которыми нельзя смеяться. А от судебных разбирательств, побоев и костров инквизиции их спасает только первоклассный уровень шуток.

В этот вечер на сцене: Слава Комиссаренко, Нурлан Сабуров, Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Иван Абрамов, Тимур Каргинов, Алексей Щербаков и Руслан Белый.

Шоу, созданное компанией ComedyClubProduction, за годы своего существования обросло слухами и армией фанатов (и хейтеров), а сами комики повзрослели, провели тысячи концертов и доказали: чтобы заставить зрителя смеяться, не нужны масштабные декорации, спецэффекты или музыкальные паузы. Главное – быть собой и говорить о том, что волнует каждого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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