Большой концерт StandUp 6 марта в Санкт-Петербурге

Шутить о жизни, сексе, спорте, женах, детях или же политической ситуации пытаются многие, однако делать это смешно удается единицам, и участники шоу StandUp как раз из их числа. Они не читают по бумажке и могут позволить себе говорить со сцены любые, даже самые циничные вещи. У них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, в противном случае они бы не выносили личные и общественные проблемы на всеобщее обозрение, ведь как минимум это чревато скандалом, а как максимум – повесткой о депортации из страны. Они не боятся последствий и точно знают: есть вещи, о которых следует молчать, но не существует тех, над которыми нельзя смеяться. А от судебных разбирательств, побоев и костров инквизиции их спасает только первоклассный уровень шуток.

В этот вечер на сцене: Слава Комиссаренко, Нурлан Сабуров, Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Иван Абрамов, Тимур Каргинов, Алексей Щербаков и Руслан Белый.

Шоу, созданное компанией ComedyClubProduction, за годы своего существования обросло слухами и армией фанатов (и хейтеров), а сами комики повзрослели, провели тысячи концертов и доказали: чтобы заставить зрителя смеяться, не нужны масштабные декорации, спецэффекты или музыкальные паузы. Главное – быть собой и говорить о том, что волнует каждого.