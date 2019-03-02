2019-03-02T18:19:56+03:00
Происшествия

«Хакера» из Петербурга отключили от интернета «навсегда» и вызвали в ОБЭП

Пользователь хотел рассказать об уязвимости и, чтобы достучаться до провайдера, решил... обрушить сеть
Александр АБРАМОВ
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За возмещение ущерба провайдер требует с экс-абонента 2,6 миллиона рублейЗа возмещение ущерба провайдер требует с экс-абонента 2,6 миллиона рублейФото: REUTERS
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Петербургское компьютерное сообщество забурлило: одного из пользователей принудительно отключили от интернета за то, что он всего лишь хотел рассказать провайдеру об уязвимости в его сети. По крайней мере, такова версия молодого человека. А вот сам провайдер считает, что хакер пытался заработать, а затем специально вызвал сбой в сети.

РОУТЕР НЕ ВЫДЕРЖИТ

Исповедь хакера появилась на «Пикабу» пару дней назад (в данный момент недоступна, копии стерты).

– Однажды мне надоело вводить свой ip-адрес, чтобы удаленно попасть на свой роутер, и я решил завести себе доменное имя, – пишет петербуржец. – Оказалось, что у моего провайдера есть услуга по предоставлению субдоменного имени. Я решил, что это хорошее предложение, и завел субдомен. После чего сразу стали происходить зависания, роутер стал перезагружаться.

Молодой человек попытался разобраться сам и выяснил, что на роутер идет запрос с требованием предоставить файл wpad.conf. В попытках выяснить, что это такое, пользователь «наткнулся на статью в «Википедии». Из нее он узнал о технологии WPAD, которая автоматически предоставляет настройки прокси.

– Поняв, что такого потока (около ста запросов в секунду) мой роутер не выдержит, я через личный кабинет отключил эту услугу, – продолжает мужчина. – Но это не помогло: запросы сыпались, роутер пыхтел и перезагружался. Тогда я позвонил провайдеру и попросил, чтобы услугу отключили. Они сказали, что не могут вернуть деньги за неиспользованную услугу. Я отказался от денег и попросил в любом случае отключить. Девушка на том конце провода сказала, что услугу отключила.

О СИСТЕМЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Но, как утверждает хакер, спустя полчаса никаких изменений не последовало. Тогда он продолжил «гуглить» и узнал, что технология WPAD уязвима. Новый звонок провайдеру, на этот раз – с желанием рассказать об уязвимости. Но слушать об уязвимости оператор отказался и предложил написать на электронную почту.

«Добрый день. Я нашел у вас уязвимость в сети, готов пообщаться с вами. У вас есть система вознаграждений?», – такое письмо вскоре упало провайдеру на «ящик».

Теперь хакер божится, что даже если бы ему ответили «нет», то все равно рассказал бы о своей находке. Но ответом любопытному пользователю было молчание. Роутер продолжал принимать поток запросов.

– Это длилось три дня, никто мне не перезванивал и не писал, услугу не отключали, – пишет петербуржец. – Я не смог больше терпеть, что у меня нет нормального интернета. Но уходить к другому провайдеру из-за такой ерунды не хотел: был абонентом тут почти восемь лет. Тогда я решил создать файл wpad.conf с настройками, ведущими вникуда, чтобы на мою проблему обратили внимание. Внимание обратили уже через два часа. У меня полностью пропал интернет, а в техподдержке сказали: «Это же Вы нашли уязвимость? Ну, вот мы вас и отключаем навсегда!», – и повесили трубку.

ПРИХОДИТЕ С АДВОКАТОМ

Через пару минут мужчина перезвонил, рассказал об уязвимости. Но от одностороннего расторжения договора это не спасло.

Роутер «вздохнул с облегчением», мужчина обзавелся новым провайдером. А спустя три недели ему пришла повестка из полиции. Как выяснилось, провайдер, уверенный в том, что абонент предлагал заплатить, а затем обрушил сеть специально, обратился в полицию. 14 февраля за дело взялся отдел по экономической безопасности и противодействию коррупции.

Не в меру умному абоненту грозит хакерская уголовная статья Фото: СОЦСЕТИ

Не в меру умному абоненту грозит хакерская уголовная статьяФото: СОЦСЕТИ

– Для дачи объяснений Вы вправе явиться с адвокатом, – намекает документ.

Два дня назад не в меру умный абонент побывал у следователя и узнал, что ему грозит хакерская уголовная статья и что провайдер требует 2,6 миллиона возмещения ущерба.

За комментариями «Комсомолку» направили на ту же электронную почту. На момент выхода публикации получить ответ не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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