В Петербурге раненый мужчина забежал в роддом, спасаясь от водителя с пистолетом

Неожиданным происшествием началась рабочая неделя для сотрудников петербургского роддома номер 9, расположенного в Московском районе города. Ранним утром в понедельник в приемный покой забежал мужчина с окровавленным лицом.

- 4 марта из медучреждения по улице Орджоникидзе поступило сообщение о том, что к ним за помощью обратился мужчина с телесными повреждениями. На место выехали сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, в роддом, который оказался ближайшим медучреждением, потерпевший мужчина прибежал с ранением в лицо. Его он получил в дорожном конфликте, случившемся все на той же улице Орджоникидзе.

Несколькими минутами ранее агрессивный водитель микроавтобуса вплотную подъехал к машине соседа по пробке и, прокричав несколько ругательств, ни с того ни с сего выстрелил оппоненту в лицо из травматического пистолета.

Пострадавший, обливаясь кровью, побежал к врачам. В приемном покое роддома раненому оказали первую помощь - у мужчины серьезно поврежден глаз. Сейчас его опрашивают сотрудники полиции. А другие стражи порядка в это время разыскивают человека с «травматом», катающегося по Петербургу на белом «Форде».