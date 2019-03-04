«Назвали в честь Жанны Фриске и Лолиты Милявской»: Эдгар Запашный показал пополнение в труппе

Труппа Запашных сейчас гастролирует в Северной столице. Эдгар поделился с поклонниками в Instagram видео с репетиции в петербургском цирке. Знаменитый дрессировщик рассказал, что они с братом взяли на воспитание двух полугодовалых белых тигриц. Одну из них назвали Жанной, в честь Жанны Фриске, вторую – Лолой, в честь Лолиты Милявской.

- У нас с братом есть такая традиция называть зверей в честь популярных певцов и певиц, которых мы уважаем, - рассказал Запашный, - Вот, видите, Ая дорожку рвет. Не надо, Ая! Назвали мы ее Аей, в честь солистки «Город 312».

Молодые тигрицы пока не участвуют в представлениях. Их только приучают к манежу.

Поклонники восхитились красотой молодых тигриц, пожелали им хорошего начала в карьере. «Какие необыкновенно красивые, белые!», «Пусть растут послушными и здоровыми», «Думаю, Лолита будет опасной тигрицей», - написали они в комментариях.

Лолите Милявской тоже очень понравились новые питомцы Запашных. Звезда поблагодарила цирковых артистов у себя в микроблоге: «Уже много лет мы дружим! Моя дочь фанат всех представлений, и вся моя семья вами восхищается, всегда! Спасибо вам за эту честь! Я абсолютно спокойна за Лолу. Пусть у неё будет характер, как у меня после 50-ти, потому что уже можно легко договориться!»