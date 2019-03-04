В Петербурге начнут штрафовать за рисование и штампы на асфальте

Ужесточить наказание за расклейку объявлений на столбах и стенах, за нанесение на асфальт объявлений с номерами телефонов краской, за размещение афиш различных мероприятий там, где это не предусмотрено, хотят депутаты Законодательного собрания Петербурга Александр Тетердинко и Павел Зеленков. Они разработали новый проект закона, вносящий в документ об административных правонарушениях в Северной столице, ужесточающие изменения.

Сегодня за несанкционированнрое размещение информационных материалов предусмотрено наказание от 1000 рублей. Депутаты хотят поднять нижнюю планку штрафов, установив их от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от тридцати до пятидесяти тысяч рублей для должностных лиц и от семидесяти до ста тысяч рублей для юридических лиц.

Один из авторов документа, депутат Александр Тетердинко сообщил, что в последние годы почти в два раза увеличилось количество протоколов, составленных в отношении пойманных расклейщиков и рисовальщиков рекламных объявлений. Так, если в 2016 году было 2475 нарушений, в 2018 году – уже 4838. Заставить нарушителей снимать бумажки и закрашивать объявления, парламентарии не могут:

- Это невозможно, - объясняет Александр Тетердинко. - Федеральный закон предписывает нам либо штрафовать нарушителей, либо предупреждать. Больше ничего. То, что мы столкнулись с существенным ростом незаконной расклейки рекламы говорит о том, что нынешние санкции никого не пугают. Поэтому мы решили повысить нижний предел, установив его на уровне 3000 рублей. Расклейкой, в основном, занимаются студенты, они таким образом подрабатывают. 3000 рублей для них – существенная сумма. Я бы и верхнюю планку штрафа поднял до 7-8 тысяч рублей. Но федеральный законодатель разрешил только до 5000.

Напомним, другой его коллега, депутат Денис Четырбок, на заседании Законодательного собрания 21 февраля выступил с проектом закона о легализации настенной живописи. По документу, уже принятому в первом чтении, предлагается разрешить размещать граффити на фасадах домов, на ограждениях и заборах.