Версия учителя, обвиняемого в варке амфетамина: Мы хотели обрушить рынок драгдилеров, продавая им подделку

«Она была хорошим учителем. Преподавала физику у 8 класса. Всегда интересовалась, как у нас дела. Все понятно объясняла. Нам она нравилась». Кто бы мог подумать, что 31-летняя учительница Олеся (имена изменены, – прим.Ред.), о которой так тепло отзываются дети, в свободное от уроков время вместе с мужем занималась варкой и продажей амфетамина. Физичку задержали прямо в школе в тот момент, когда ее муж-ветеринар сбывал кило наркотика. Сейчас супруги в СИЗО, и пока суд не поставил точку в их деле, один из обвиняемых написал «КП-Петербург» письмо-исповедь, в котором рассказал невероятную историю русского Уолтера Уайта.

«ХОТЕЛ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЕГ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ»

Мы уже рассказывали петербургскую историю по сценарию сериала «Во все тяжкие». У 35-летнего Антона Семенова в отличие от американского героя сериала с легкими да и со всем остальным органами, к счастью, все в порядке. Хотя русский Уолтер Уайт, как и его прототип, тоже беспокоился о здоровье. Правда, не о своем. Семенов, по словам сотрудников прокуратуры, бывший учитель химии. Но на деле – потомственный врач-ветеринар. В этой же профессии трудились его мать и отец. От лечения животных медик уже давно отказался. В последнее время он работал строителем в фирме своей красавицы-супруги. Но о братьях наших меньших не забывал.

Антон в последнее время работал строителем - денег особо это в дом не приносилоФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Врач создал протез для животных, который работал как настоящий сустав. Чтобы поставить на поток изобретение, ему и нужны были деньги.

Со своей супругой учителем Олесей Олег жил в квартире родителей. Между возлюбленными сразу же произошла «химия». И нет, вовсе не наркотическая. Отец женщины – морской офицер, капитан 1 ранга, преподаватель престижного военного вуза. Мама - тоже педагог университета, обучает студентов истории. Олеся пошла по стопам родителей и писала о себе: «Амбициозный молодой специалист - учитель физики и астрономии. Занимаюсь подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ по физике. Астрономию преподаю, пока только во внеурочной деятельности».

Правда, поработать в школе ей удалось всего год перед задержанием. И вот так выглядит версия стороны обвинения:

«Бывшие учителя химии (Антон) и физики (Олеся) обвиняются в совершении 6 преступлений – «производство и сбыта психотропного вещества – амфетамин - в особо крупном размере. Обвиняемый, обладая специальными познаниями в области химии, производил амфетамин по предварительным заказам, а обвиняемая подыскивала заказчиков и обеспечивала передачу психотропного вещества. Были установлены 6 эпизодов производства и сбыта вещества в общем размере 1 килограмм 285 граммов с мая 2017 года по февраль 2018 года. Психотропные вещества и оборудование для их производства были изъяты сотрудниками полиции из незаконного оборота».

«МЫ С РАДОСТЬЮ ПРОДАВАЛИ ПОДДЕЛКУ»

Но русские последователи Уолтера Уайта, как оказалось, не такие простые, как американский учитель. Супруги после статьи в «КП», если верить подписи письма, которое пришло к нам на электронную почту, связались с нами из СИЗО. Отсканированный рукописный текст был отправлен с электронного адреса, зарегистрированного на фамилию обвиняемого. В нем был указан номер адвоката, которая, к слову, оказалась не в курсе переписки своего подзащитного. От комментариев она отказалась. Но в своем письме муж учительницы рассказал, что на самом деле они с женой не торговали наркотиками, а изощренно пытались с ними бороться:

«Данное письмо не является опровержением вашей статьи или моим признанием, в нем я хочу рассказать правду. Я со своей женой занимался мошенничеством по отношению к торговцам наркотиков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Я просто их обманывал, продавая имитацию амфетамина. Для этого я изучил процесс изготовление наркотика, чтобы знать, как он выглядит, какой у него цвет и запах. Чтобы при продаже я мог запудрить мозги покупателю. Но я никогда не продавал сам амфетамин».

Обвиняемый написал в редакцию "Комсомолки" письмо из СИЗО. Фото: КП-Петербург

Подделывать наркотики возлюбленные, по словам Антона решили, чтобы подставить драгдилеров. Вместо настоящего амфетамина муж с женой продавали дилерам… лекарство от наркотиков! Антон, по его словам, смешивал три компонента: кофеин, который взбадривал и имитировал воздействие психотропа, витамины и таблетки «пирацетам». Это вещество применяют в наркологии и невролгии. Препарат улучшает обменные процессы мозг, улучшает внимание и память.

- Мы с Олесей находили молодых людей, которые были связаны с продажей наркотиков, - поясняет Антон. – Я всегда говорил жене, что эти люди не пойдут жаловаться в полицию. Я продавал имитацию с радостью, потому что знал, что этих дилеров ждут побои за то, что они продали ненастоящие наркотики своим клиентам.

«УЧИТЕЛЯ ПОДСТВИЛ БЫВШИЙ МУЖ-РЕВНИВЕЦ»

Сейчас в уголовном деле супругов есть два эпизода продажи по 100 граммов вещества, каждая упаковка стоила 26 тысяч рублей. И последняя партия самая крупная – один килограмм, цена которого - 250 тысяч рублей. Первый транш в 100 тысяч супругам отдали сразу. Во время передачи второго «борца с наркотиками» и задержали.

Правда, есть в версии обвиняемых один изъян – экспертиза нашла в изъятом «порошке» именно амфетамин. И здесь супруги подозревают, что их подставил бывший муж Олеси, который очень ревновал ее.

Олеся с детства увлекалась физикойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам представителей Антона, один из покупателей был бывший гражданский муж Олеси. На допросе мужчина признал, что был обижен на то, что возлюбленная его бросила. К слову, он тоже был «подставным покупателем» в операции силовиков во время «контрольной закупки».

При этом сам Антон утверждает, что продавал один вес наркотиков, а в уголовном деле их оказалось больше на десятки граммов. Эти граммы, по его версии, были добавлены позже. В них и содержится настоящий амфетамин.

Однако данная версия следствием не подтверждается. Сейчас в этой запутанной истории разбирается суд. Супругам грозит до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.