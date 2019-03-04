«Тойота» открыла самый крупный дилерский центр на Северо-Западе

«Тойота Центр Волхонский» стал самым большим дилерским центром компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Центр принадлежит холдингу «Интер Авто Тим», который является партнером компании «Тойота» с 2002 года и которому уже принадлежит три центра Toyota и центр Lexus в Санкт-Петербурге.

Новый дилерский центр расположен на Волхонском шоссе.

Новый дилерский центр расположен на Волхонском шоссе на площади более 6 гектаров, с общей площадью всех помещений более 8 тысяч квадратных метров. Практически 2,5 тысячи квадратных метров из них отведены на просторный шоурум, а в сервисной зоне размещены 15 слесарных постов и 5 постов для кузовного ремонта. Центр обладает собственной отдельной высокотехнологичной покрасочной камерой, которая вступит в строй в августе 2019 года.

Зона работы сервисных консультантов заглублена в сервисную зону и имеет стеклянные перегородки по периметру, что позволяет клиентам с комфортом проводить время во время оформления автомобиля и видеть свое авто во время технического обслуживания. Дилерский центр включает специальный Тойота Бутик, где посетители могут приобрести аксессуары из каталогов компании.

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«Клиент всегда на первом месте – это основа нашего бизнеса. Я уверен, что этот дилерский центр, который является самым большим в Санкт-Петербурге и расположен в таком красивом здании, позволит клиентам получить уникальный опыт обслуживания и гостеприимства», – комментируетпрезидент ООО «Тойота Мотор» г-н СюдзиСуга.

«Тойота Центр Волхонский» предоставил весь модельный ряд автомобилей Toyota.

«Тойота Центр Волхонский» предоставил весь модельный ряд автомобилей Toyota, выпущенных для российского рынка. Клиентам предложены выгодные программы кредитования от АО «Тойота Банк», лизинг, страхование, удаленное урегулирование убытков, тест-драйв, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Toyota, комфортный процесс обмена автомобилей с пробегом на новые по программе ToyotaTrade-in и другие.

Холдинг «Интеравтотим» («ИАТ» ) создан в 1998 году, сотрудничает с компанией «Тойота» с 2002 года. На сегодняшний день холдингу принадлежат четыре центра Тойота и Лексус в Петербурге: «Тойота Центр Парнас», «Тойота Центр Приморский», «Тойота Центр Автово», «Тойота Центр Волхонский» и «Лексус Центр Приморский».