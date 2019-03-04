В Петербурге наградили консьержку, которая приняла роды в парадной

Огромная высотка на станции метро «Удельная» вот уже несколько дней находится в центре внимания в Петербурге. На прошлой неделе местная консьержка Лариса Федоровна совершила здесь едва ли не подвиг по современным меркам: помогла появиться на свет малышке.

- Кто бы мог подумать, что ко мне теперь будет столько внимания, - смущается консьержка и замирает, когда слышит затвор фотоаппарата.

В прошлом году Лариса Ильина отметила 70-летие, но даже на юбилее ей не говорили столько теплых слов. Теперь для жителей многоэтажки она - настоящий хранитель спокойствия.

Мамочка и ее новорожденная дочка пока находятся в роддоме.

Конечно, больше всех пенсионерке благодарна мамочка Ирина (имя изменено, - прим. ред.). Она приехала в Петербург из Пскова, хотела рожать в центре имени Алмазова – вот и сняла квартиру неподалеку. Муж – военный – не успел вернуться из командировки. Когда Ирина почувствовала схватки, сразу вызвала скорую. Но медики не успели. Женщина родила прямо в парадной на первом этаже.

Пока что Ирина с дочкой еще в роддоме, но как только выпишутся, обязательно поблагодарят своего доброго ангела.

- Я так рада, что все хорошо закончилось, - призналась "КП" - Петербург" счастливая консьержка. – Самое главное, что все живы и здоровы. Как девчушку назовут, не знаю, мы с мамой еще не виделись. Но Ларисой называть им не буду советовать. Есть много других красивых имен.

Как оказалось, Лариса Федоровна несколько лет работала санитаркой в роддоме. И хотя сама она роды никогда не принимала, все же знала, что за чем нужно делать. Возможно, именно поэтому не растерялась в нужный момент.

- Далеко не каждый сможет вот так собраться в критической ситуации. Мы вами гордимся! - отметил глава администрации Приморского района Николай Цед. Он вручил консьержке почетную грамоту, букет цветов и сладкий подарок.

Ларису Федоровну наградили за ее поступок.Фото: Артем КИЛЬКИН

Гордится Ларисой Федоровной и ее семья.

- Дети сказали: «Мама, как это ты смогла? Так это про тебя пишут в газетах»? – смеется пенсионерка. У нее самой двое сыновей и две взрослые внучки. – До правнуков еще далеко, но я теперь, если что, не только нянчиться могу, но и роды принять.