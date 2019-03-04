2019-03-04T18:38:44+03:00
Общество

Школа пенсионера: Где в Санкт-Петербурге пройти социальную реабилитацию

Курс составляет 20 рабочих дней
Алена ЧИЧИГИНА
Поделиться:
Социальная реабилитация включает и массаж, и обучение скандинавской ходьбе, а также гимнастику и занятия на тренажерах. ФОТО: КЦСОН Невского района.Социальная реабилитация включает и массаж, и обучение скандинавской ходьбе, а также гимнастику и занятия на тренажерах. ФОТО: КЦСОН Невского района.
Изменить размер текста:

Дом ярких идей

Два года назад в Невском районе на правом берегу Невы открылось социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста, которое находится по адресу Дальневосточный проспект, 8, корп. 1 (входит в состав СПбГБУСОН «КЦСОН Невского района»). Чем оно занимается? В первую очередь поддерживает хорошее физическое и эмоциональное состояние петербуржцев, которые ушли на заслуженный отдых.

Социальная реабилитация включает и массаж, и обучение скандинавской ходьбе, и занятия «Айкуне» (это казахская восстановительная гимнастика для позвоночника). Залы оборудованы по последнему слову техники. Особая гордость отделения - занятия на тонусных столах, которые доступны даже тем, кому противопоказаны активные виды спорта. С этого года применяется оксигенотерпия. Говоря проще, дают пить кислородные коктейли – полезное лакомство. На лекциях по здоровому образу жизни здесь рассказывают о правильном питании, силовых нагрузках, позитивном отношении к жизни. «Вставай с дивана!» - вот главный лозунг этих бесед.

И это еще не все. Специально для женщин, которые хотят сохранить красоту и молодость, есть курсы гимнастики для лица - фейсформинг. После занятий улыбки гарантированны! Ну а при правильном и регулярном выполнении упражнений разглаживаются морщинки и улучшается цвет лица. Для всех желающих проходят групповые занятия смехотерапией, тренинги с психологом. Все это расширяет кругозор и снимает зажимы. На творческих занятиях обучают новым техникам рукоделия, таким как канзаши, печворк, пейп-арт и декупаж.

Все это развивает мелкую моторику, да и подарок себе в виде кожаного брелка, чехла для очков из фетра всегда приятен. И даже тот, кто никогда не занимался рукоделием, заражается идеями, садится за стол вместе со всеми и включается в творческий процесс!

Кроме того, сотрудники отделения каждый день стараются превратить в праздник. Большим спросом пользуются экскурсии: находят интересные места в Петербурге, проводят тематические экскурсии и прогулки по паркам. Не оставляют в стороне и простые житейские проблемы. Если необходимо, готовы проконсультировать по социальным и юридическим вопросам.

Курс реабилитации составляет 20 рабочих дней, отделение работает в две смены, каждая из которых набирает 10 человек.

КОНКРЕТНО

Как записаться?

С заявлением о предоставлении социальных услуг следует обратиться в Комиссию по принятию решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальных программ предоставления социальных услуг в администрацию Невского района по адресу: пр. Обуховской Обороны д. 163, каб. 63. Телефон: 8 (812) 417-37-78.

А также можно обратиться непосредственно в отделение Комплексного центра по адресу: Товарищеский проспект, 20/27, тел. 8 (812) 580-09-61. Приемные дни: пн., ср. с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

При себе иметь: справку от врача об отсутствии противопоказаний к массажу, паспорт, СНИЛС.

Все вопросы по телефону: 8 (812) 409-70-46

С выходом на пенсию жизнь только начинается

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр Василеостровского района» уверены, что жизнь каждого пенсионера должна быть обязательно активной!

- Почтенный возраст можно провести без печали, а лучше в радости, - говорит заведующая социально-досуговым отделением граждан пожилого возраста - 3 Наталья Богатырева. - Хотите свободно говорить на английском, двигаться в такт любой музыке, посещать экскурсии, а может, вам хочется стать актером, певцом или художником? Приходите. Здесь расскажут, покажут и обязательно научат!

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ТЕЛА И УМА

На базе центра проходят курсы «серебряных волонтеров». Пенсионеры получают диплом и автоматически попадают в волонтерскую базу, чтобы потом помогать людям, естественно, исходя из своих возможностей. Так же активно вовлекаются волонтеры в жизнь центра: сотрудники организовывают различные встречи с интересными людьми, квесты, тренинги, фотосессии, мастер-классы.

- Перед праздниками у нас прошла встреча с англичанином из Ливерпуля Майклом, - поделилась своими впечатлениями пенсионерка Валентина Геннадьевна. - Мы весело провели время, работая над практикой английского языка. А еще я люблю ходить на интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Играем в логические игры - развиваем память, мышление, учимся работать в команде. Плюс с этого года хожу в центр на суставную гимнастику. Замечательные занятия, полезные и щадящие упражнения. Каждый мой день насыщен и разнообразен.

- И я чувствую себя занятой, - поддерживает ее соседка Наталья Алексеевна. - Мне здесь интересно, я становлюсь инициативной, хочется себя проявить, показать свои способности. Меня привлекает, что я в кругу единомышленников. В центр я пришла, чтобы отвлечься… После смерти мужа необходимо было выйти из депрессии и вернуться к жизни. Помогла подруга. Мы вместе пришли сюда, но со временем она ушла, а я продолжаю заниматься. Считаю, что обязательно нужно посещать любые занятия в досуговом отделении. Дома в четырех стенах ты ленишься и душой и телом, а когда у тебя есть обязательства прийти вовремя, не подвести людей, которые на тебя надеются, это много значит. Недавно мне предложили поучаствовать в зимней фотосессии. Подруги всегда говорили: «Какая ты красивая!» А я только отмахивалась, думала: «Шутят». А когда увидела результат, сама ахнула. Сын одобрил: «Молодец, мама!»

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Одно из самых популярных направлений - театральная студия. И не случайно - она помогает раскрыть настоящие таланты. - Здесь и пьесы играть можно, и стихи читать, и образы разные на себя примерять, - с задором подхватила дама почтенного возраста Татьяна Анатольевна. - Несмотря на то что мы все в возрасте, мы продолжаем себя искать, потому что жизнь меняется и мы тоже. То, что ты не успел реализовать тогда, сможешь сделать сейчас. И это здорово! Прихожу в центр пообщаться и поделиться своими переживаниями и нахожу отклик. Изначально я решила ходить на зарядку - в нашем возрасте это необходимо, а когда занимаешься в компании, то вдвойне веселее. Постепенно начала ходить на другие кружки. Я в молодости столько не успевала, сколько сейчас успеваю! Я поняла, как надо жить. Зачем энергию свою тратить на беседы о болячках, когда можно ходить на кружки, видеть приятные результаты и получать от жизни удовольствие!

Адрес: 17-я линия Васильевского острова, 18, корп. 3, тел. 8 (812) 576-27-35. Сайт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Школа пенсионера»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Комфорт в общепите начинается с "Макдоналдс"
На днях состоялась пресс-конференция Генерального директора компании "Макдоналдс" в России Марка Карены. Господин Карена рассказал, как дальше будет развиваться любимая многими россиянами сеть ресторанов быстрого обслуживания
Стабильная доступность: в 2018 году в «Пятерочках» Москвы и Санкт-Петербурга цены на продукты были ниже среднегородских
Больше 3,5 лет X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, представляет индекс «Пятерочки». В 2018 году в Москве он составил 90%, в Санкт-Петербурге – 94%, в среднем во всех регионах присутствия торговой сети – 100%
Урожай собрали, индекс «Пятерочки» снизился
X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, ежемесячно представляет индекс «Пятерочки». В октябре он составил 99% в магазинах торговой сети Центральной части России, на Урале и в Сибири, 91% в Москве и 94% в Санкт-Петербурге
Овощи и фрукты в сентябре подешевели, а индекс «Пятёрочки» немного снизился
X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, ежемесячно представляет индекс «Пятёрочки». В сентябре 2018 года он составлял: 100% в Европейской части России, на Урале и в Сибири, 91% - в Москве, 94% - в Санкт-Петербурге
Новости 24
Худрук БКЗ «Октябрьский» и блокадница-благотворительница удостоены гран-при «Женщина года» в Петербурге
Обманутые дольщики заблокировали Колтушское шоссе
В петербургской школе нашли участок радиоактивного загрязнения
В Колпино совестливый парень пришел в полицию и признался в убийстве
В Петербурге за зиму 2019 расплавили рекордные три миллиона кубометров снега
Грабитель-неудачник угрожал взорвать магазин очков в Петербурге, но был схвачен
Пропавшего два года назад петербуржца нашли мертвым в сестрорецком лесу
Метель, ветер, гололед: Перед 8 марта погода в Петербурге снова резко испортится
У петербургской дальнобойщицы-блогера украли документы и телефон в прямом эфире
Очередной день минирования в Петербурге: школы, детсад, ВУЗ
«Зенит» поздравил Малафеева с 40-летием
Шесть парков в Петербурге соединят велодорожками
Историческую усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах продают через сайт объявлений за 70 миллионов рублей
Верховный суд РФ подтвердил позицию «Петербургтеплоэнерго» по Карелии
Глава МВД прибыл в Петербург, чтобы лично представить нового руководителя главка Романа Плугина
Весна в Петербурге: На солнечной Петропавловке появились «моржи»
При БДТ могут создать попечительский совет
Почти 1400 ДТП произошло в Петербурге за выходные
В Колпино на улице Братьев Радченко лопнула труба с кипятком
Прокуратура потребовала вернуть декор на фасад дома на Малой Посадской