Школа пенсионера: Где в Санкт-Петербурге пройти социальную реабилитацию

Дом ярких идей

Два года назад в Невском районе на правом берегу Невы открылось социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста, которое находится по адресу Дальневосточный проспект, 8, корп. 1 (входит в состав СПбГБУСОН «КЦСОН Невского района»). Чем оно занимается? В первую очередь поддерживает хорошее физическое и эмоциональное состояние петербуржцев, которые ушли на заслуженный отдых.

Социальная реабилитация включает и массаж, и обучение скандинавской ходьбе, и занятия «Айкуне» (это казахская восстановительная гимнастика для позвоночника). Залы оборудованы по последнему слову техники. Особая гордость отделения - занятия на тонусных столах, которые доступны даже тем, кому противопоказаны активные виды спорта. С этого года применяется оксигенотерпия. Говоря проще, дают пить кислородные коктейли – полезное лакомство. На лекциях по здоровому образу жизни здесь рассказывают о правильном питании, силовых нагрузках, позитивном отношении к жизни. «Вставай с дивана!» - вот главный лозунг этих бесед.

И это еще не все. Специально для женщин, которые хотят сохранить красоту и молодость, есть курсы гимнастики для лица - фейсформинг. После занятий улыбки гарантированны! Ну а при правильном и регулярном выполнении упражнений разглаживаются морщинки и улучшается цвет лица. Для всех желающих проходят групповые занятия смехотерапией, тренинги с психологом. Все это расширяет кругозор и снимает зажимы. На творческих занятиях обучают новым техникам рукоделия, таким как канзаши, печворк, пейп-арт и декупаж.

Все это развивает мелкую моторику, да и подарок себе в виде кожаного брелка, чехла для очков из фетра всегда приятен. И даже тот, кто никогда не занимался рукоделием, заражается идеями, садится за стол вместе со всеми и включается в творческий процесс!

Кроме того, сотрудники отделения каждый день стараются превратить в праздник. Большим спросом пользуются экскурсии: находят интересные места в Петербурге, проводят тематические экскурсии и прогулки по паркам. Не оставляют в стороне и простые житейские проблемы. Если необходимо, готовы проконсультировать по социальным и юридическим вопросам.

Курс реабилитации составляет 20 рабочих дней, отделение работает в две смены, каждая из которых набирает 10 человек.

КОНКРЕТНО

Как записаться?

С заявлением о предоставлении социальных услуг следует обратиться в Комиссию по принятию решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению индивидуальных программ предоставления социальных услуг в администрацию Невского района по адресу: пр. Обуховской Обороны д. 163, каб. 63. Телефон: 8 (812) 417-37-78.

А также можно обратиться непосредственно в отделение Комплексного центра по адресу: Товарищеский проспект, 20/27, тел. 8 (812) 580-09-61. Приемные дни: пн., ср. с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

При себе иметь: справку от врача об отсутствии противопоказаний к массажу, паспорт, СНИЛС.

Все вопросы по телефону: 8 (812) 409-70-46

С выходом на пенсию жизнь только начинается

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр Василеостровского района» уверены, что жизнь каждого пенсионера должна быть обязательно активной!

- Почтенный возраст можно провести без печали, а лучше в радости, - говорит заведующая социально-досуговым отделением граждан пожилого возраста - 3 Наталья Богатырева. - Хотите свободно говорить на английском, двигаться в такт любой музыке, посещать экскурсии, а может, вам хочется стать актером, певцом или художником? Приходите. Здесь расскажут, покажут и обязательно научат!

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ТЕЛА И УМА

На базе центра проходят курсы «серебряных волонтеров». Пенсионеры получают диплом и автоматически попадают в волонтерскую базу, чтобы потом помогать людям, естественно, исходя из своих возможностей. Так же активно вовлекаются волонтеры в жизнь центра: сотрудники организовывают различные встречи с интересными людьми, квесты, тренинги, фотосессии, мастер-классы.

- Перед праздниками у нас прошла встреча с англичанином из Ливерпуля Майклом, - поделилась своими впечатлениями пенсионерка Валентина Геннадьевна. - Мы весело провели время, работая над практикой английского языка. А еще я люблю ходить на интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». Играем в логические игры - развиваем память, мышление, учимся работать в команде. Плюс с этого года хожу в центр на суставную гимнастику. Замечательные занятия, полезные и щадящие упражнения. Каждый мой день насыщен и разнообразен.

- И я чувствую себя занятой, - поддерживает ее соседка Наталья Алексеевна. - Мне здесь интересно, я становлюсь инициативной, хочется себя проявить, показать свои способности. Меня привлекает, что я в кругу единомышленников. В центр я пришла, чтобы отвлечься… После смерти мужа необходимо было выйти из депрессии и вернуться к жизни. Помогла подруга. Мы вместе пришли сюда, но со временем она ушла, а я продолжаю заниматься. Считаю, что обязательно нужно посещать любые занятия в досуговом отделении. Дома в четырех стенах ты ленишься и душой и телом, а когда у тебя есть обязательства прийти вовремя, не подвести людей, которые на тебя надеются, это много значит. Недавно мне предложили поучаствовать в зимней фотосессии. Подруги всегда говорили: «Какая ты красивая!» А я только отмахивалась, думала: «Шутят». А когда увидела результат, сама ахнула. Сын одобрил: «Молодец, мама!»

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Одно из самых популярных направлений - театральная студия. И не случайно - она помогает раскрыть настоящие таланты. - Здесь и пьесы играть можно, и стихи читать, и образы разные на себя примерять, - с задором подхватила дама почтенного возраста Татьяна Анатольевна. - Несмотря на то что мы все в возрасте, мы продолжаем себя искать, потому что жизнь меняется и мы тоже. То, что ты не успел реализовать тогда, сможешь сделать сейчас. И это здорово! Прихожу в центр пообщаться и поделиться своими переживаниями и нахожу отклик. Изначально я решила ходить на зарядку - в нашем возрасте это необходимо, а когда занимаешься в компании, то вдвойне веселее. Постепенно начала ходить на другие кружки. Я в молодости столько не успевала, сколько сейчас успеваю! Я поняла, как надо жить. Зачем энергию свою тратить на беседы о болячках, когда можно ходить на кружки, видеть приятные результаты и получать от жизни удовольствие!

Адрес: 17-я линия Васильевского острова, 18, корп. 3, тел. 8 (812) 576-27-35. Сайт.