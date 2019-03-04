2019-03-04T22:40:23+03:00
Спорт

Армейцам на помощь пришло видео

Выигрывая по ходу матча 2:0, СКА лишь ценой огромных усилий подавил «восстание» «Спартака» и сравнял счет в серии
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Первый матч в Москве между «Спартаком» и СКА завершился скандалами.Первый матч в Москве между «Спартаком» и СКА завершился скандалами.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Первый матч между «Спартаком» и СКА завершился скандалами. У москвичей отличились со знаком минус их буйные болельщики. Умудрились устроить драку между собой на фан-секторе, закидали площадку посторонними предметами (в том числе и сосисками), всю встречу скандировали нецензурные «речевки». На первый раз клуб отделался «испугом» (в виде солидного денежного штрафа), а в случае повторения инцидентов домашнюю арену «гладиаторов» ждет дисквалификация.

А у СКА антигероем стал вратарь Игорь Шестеркин, которому влепили матч дисквалификации за подножку, которая привела к травме форварда «Спартака» Даугавиньша.

К счастью, у латвийского хоккеиста никаких серьезных проблем со здоровьем не возникло. В матче он, правда, принять участие не смог, зато его свитер отправили на скамейку красно-белых. Возможно, только дух латвийца и помог спартаковцам продержаться первый период.

Они с первых минут оказались прижаты к своим воротам и об атаках практически не помышляли. Правда, наказывать их петербуржцы не спешили. Из стопроцентных ситуаций не забивали даже люди, делающие это обычно с закрытыми глазами – Якупов и Гусев.

Первый сумел все-таки реабилитироваться в начале второго периода, пробив голкипера москвичей Гудачека в ближний угол.

Заброшенная шайба на время развернула ход встречи. И, уже заменившему Шестеркина Хелльбергу, пришлось демонстрировать свое мастерство.

Оборона – не самая сильная сторона армейцев. Поэтому мы увидели очередной камбэк «Спартака». Причем, на этот раз вновь со счета 0:2 – как и во второй игре.

Стоило на 50-й минуте защитнику СКА Токранову мощным щелчком реализовать большинство, как хозяева бросились на штурм ворот Хелльберга и за 21 (!!!) секунду восстановили равновесие в счете.

Игра перешла в овертайм, где уже удача улыбнулась армейцам. Мощный выстрел шведа Рундблада на 65-й минуте застал врасплох голкипера москвичей – 3:2.

Причем, гол засчитали лишь после долгого видеопросмотра – тренеры «Спартака» подали запрос на положение вне игры при входе игроков СКА в зону. Но «кино» это не подтвердило.

Продолжится серия уже в Петербурге, в среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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