Безопасность дороже денег

Внезапно смартфон начал сам перезагружаться, а всем контактам разлетаются просьбы выручить деньгами. При попытке пролистать ленту в соцсетях всплывает окно авторизации, но тысячу раз вводимые данные уже не подходят. Знакомые ситуации? Это банальный взлом.

За год кибермошенники атакуют мобильные устройства почти 43 миллиона раз!* Две трети личных аккаунтов хоть раз были взломаны, выяснили ученые из «Лаборатории Касперского». Неудивительно, ведь в мире ежемесячно появляется около 200 новых android-вирусов, а в соцсетях каждый день рассылается до 40 тысяч вредоносных ссылок!

АНТИВИРУСНЫЙ КОМПЛЕКС - В ЛЮБОЙ СЕЗОН

Пользоваться гаджетом без надежной защиты сегодня - такой же риск подхватить вирус или быть взломанным в виртуальном мире, как в реальном прижиматься в метро к больному ОРВИ и надолго оставлять коттедж без присмотра. При этом каждый третий пользователь не знает, как защититься от киберугроз.

Провайдеры рекомендуют приобретать специальные программы. «Ростелеком» предлагает всем, кто пользуется его домашним Интернетом, экипироваться «Антивирусом». Программу можно установить на два девайса или выбрать защиту сразу пяти устройств.

Средство обороны от web-угроз добавляет приватности камере и микрофону, запрещает собирать пользовательские данные, предотвращает угрозы при входе через общественный Wi-Fi, позволяет безопасно вводить пароли на сайтах и совершать онлайн-платежи. Также «Антивирус» блокирует навязчивую рекламу: чтение статьи в телефоне больше не прервет баннер на весь экран с призывом купить те самые туфли.

РОДИТЕЛЯМ ВИДНЕЕ

От вредоносных программ огородились. Но, оставляя ребенка один на один с Интернетом, многие взрослые терзаются в догадках: куда он там заходит, с кем общается и не слишком ли засиживается. Теперь за всеми «передвижениями» детей можно следить - исключительно для их же безопасности - с помощью «Родительского контроля» (его тоже можно подключить у «Ростелекома»).

Программа буквально отчитывается о действиях ребенка в Сети, о подозрительной активности вокруг юного пользователя в онлайн-пространстве. Папы и мамы смогут видеть все его новые посты и статусы в соцсетях, блокировать сайты с контентом не по годам. Еще из полезных функций: можно ограничить время пользования устройством и обозначить безопасный периметр для перемещений, к примеру, дом, школа, спорткомплекс. Дети оказались по адресу вне списка - взрослые получат уведомление и данные их местонахождения.

В компании проводится акция для всех абонентов услуги «Домашний Интернет». Весь этот год можно бесплатно оценить возможности «Антивируса» и «Родительского контроля» в течение 30 дней. Если функции соответствуют ожиданиям, дальше пользоваться программами можно по 139 и 99 рублей за каждую в месяц или оформить годовую подписку со скидкой.

КСТАТИ

Подключение продуктов доступно в личном кабинете, в салонах продаж и обслуживания «Ростелекома», по телефону 8 800 100 0 800 (звонок бесплатный). Аналогичными каналами связи можно воспользоваться, если услуги больше не требуются.

* Исследование рисков IT-безопасности пользователей за 2017 год,

«Лаборатория Касперского».

Олег Белов

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