«Что Димуля делает не так?»: Дмитрий Нагиев напросился на комплименты

Популярный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев не часто оставляет посты в своем Instagram. Примерно раз в неделю. Поэтому попадает в новостные ленты реже, чем его более активные коллеги-звезды. Возможно, именно этот факт Нагиева и раздражает.

«Не знаю, чего вы от меня ждете, но, похоже, у меня этого нет. Ребята, сядьте поудобнее, не терпите дискомфорт. Объясните, что Димуля делает не так?», - написал артист в своем микроблоге, приложив селфи.

nagiev.universal Не знаю чего вы от меня ждёте, но похоже у меня этого нет. Ребята, сядьте поудобнее, не терпите дискомфорт. Объясните - что Димуля делает не так?

«Для меня всё хорошо», «Вы мне нравитесь во всех ваших образах и ролях», «У тебя шапка распустилась!», «Уже приятно, что вы задумываетесь», «Любим мы вас, Дима», «Молодец, с вами весело, это круто!», «Димуля, срочно смените гардероб», «Не знаю более гармоничного, интересного, разнопланового, стильного человечка. Вы даже на фото будоражите воображение», «Чего выпендриваешься? Все с тобой классно. Ты супер, Димон», - ответили поклонники Нагиеву в комментариях.