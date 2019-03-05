2019-03-05T16:43:52+03:00
Общество

Руководство Санкт-Петербурга поддерживает концерн «Электроприбор» в сертификации новейшего медоборудования

Предприятие разработало серию сложных приборов, применяемых в нейрохирургии
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Александр Беглов посетил Государственный научный центр РФ «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».Александр Беглов посетил Государственный научный центр РФ «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».
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5 марта об этом во время посещения Государственного научного центра РФ «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Электроприбором», в частности, разработаны уникальные для России изделия медицинской техники – стереоскопический манипулятор и криогенный деструктор. Предприятие готовится приступить к их серийному производству. Александр Беглов напомнил, что 2019 год объявлен в Санкт-Петербурге Годом здоровья. Это означает, что особое внимание будет уделяться детскому и женскому здоровью, профилактике онкологических заболеваний. Кроме того, планируется организовать работу поликлиник в субботу и воскресенье.

Временно исполняющий обязанности Губернатора ознакомился с новейшими разработками учёных и инженеров концерна. Сегодня на "Электроприборе" создаётся высокоточное навигационное оборудование для ВМФ и различных отраслей экономики, принципиально новая техника, не имеющая аналогов не только в России, но и в мире. Как подчеркнул Александр Беглов, городское правительство будет всемерно поддерживать инициативы по созданию и развитию высокотехнологичных и экологически чистых производств. Глава города побывал на производственных площадках – в испытательном центре, лаборатории медицинской техники, дизайн-центре микромеханических приборов, а также встретился с коллективом предприятия.

Концерн одним из первых перешёл на выпуск гражданской продукции – сложных медицинских приборов, применяемых в нейрохирургии, и приборов подземной навигации для нефтегазовой промышленности. Александр Беглов отметил, что предприятию удалось в тяжёлые годы не только сохранить уникальный коллектив и научный потенциал, но и привлечь талантливую молодежь. Из 749 исследователей концерна почти половина – моложе 39 лет.

«Это новое поколение. Которое создаёт новую, прорывную технику, как в военной, так и в гражданской сфере», – цитирует градоначальника официальный сайт администрации Санкт-Петербурга.

Александр Беглов поздравил сотрудниц предприятия с наступающим Международным женским днём, пожелал здоровья, счастья и вручил Благодарности Губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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