За самым быстрым мобильным интернетом жители Мурманска идут к МегаФону

По данным последнего исследования TelecomDaily, проведенного в конце февраля, у абонентов МегаФона в Мурманске самый быстрый мобильный интернет. Как показало МегаФон лидирует и по средним, и по максимальным скоростям мобильной передачи данных, в разы опережая конкурентов.

Средняя скорость передачи данных - наиболее важный показатель для абонентов - у МегаФона превысила 40 Мбит/с, а у его ближайшего конкурента не достигла и 20 Мбит/с. При этом максимальная скорость у МегаФона - 232 Мбит/с, что почти в два раза больше, чем у ближайшего соперника по рейтингу.

Telecomdaily отмечает, что мобильный ШПД по-прежнему основной драйвер услуг операторов. Объемы трафика растут быстрыми темпами, и ключевым параметром в этом вопросе остается качество сети. МегаФон, внедрив технологию LTE-A, сумел закрепить свои лидерские позиции в России.

- Наибольший объем трафика проходит через сети четвертого поколения, и они успешно справляются с нагрузкой, - отметил директор Мурманского регионального отделения компании «МегаФон» Владимир Чуйко. - Мы постоянно наращиваем возможности сетей, контролируем работу базовых станций, улучшаем качество покрытия. Это дает отличные результаты, которые очевидны и для нас, и для абонентов, и для независимых экспертов.