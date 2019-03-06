2019-03-06T10:46:13+03:00
Спорт

Аршавин проскакал по «Газпром Арене» на гнедом коне

Где-то мы такое уже видели – поиронизировала в «Твиттере» пресс-служба «Зенита»
Петр КИБЕР
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Андрей Аршавин прокатился по полю "Газпром Арены" на коне. Фото: Скрин с видео: youtube.com/channel/Zenit Football ClubАндрей Аршавин прокатился по полю "Газпром Арены" на коне. Фото: Скрин с видео: youtube.com/channel/Zenit Football Club
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Андрей Аршавин, на поле «Газпром Арены», да еще на гнедом коне – зрелище уникальное, скорее даже фантастическое. Кто, скажите, пустит скакуна на дорогущий газон стадиона? Но такое действительно произошло.

- Это не первый раз, когда мы видим Андрея на лошади! – сообщает англоязычный «Твиттер» сине-бело-голубых.

Так пиарщики петербургского клуба намекнули на приятный декабрьский вечер, когда экс-футболист «Зенита» провел время в обществе двух милых девушек в одном из ночных клубов Петербурга, а потом прокатился с ними на лошадках. К слову, за ту прогулку Андрей платить не захотел.

Впрочем, нынешняя ирония зенитовцев не злая. Как-никак, а Аршавин работает в структуре клуба – возглавляет детско-юношескую академию «Сириус» в «Зените». Да и само видео с конем было записано в рамках промо-шоу сине-бело-голубых.

Андрей Аршавин прокатился по полю стадиона на коне.Источник: FC Zenit in English on Twitter

Кроме Андрея Аршавина в съемках принял участие и Анатолий Тимощук. Спортсмены играли в футбол надев на себя надувные шары, а также соревновались на скорость на галерее стадиона. Свое же эффектное появление на скакуне Аршавин объяснил просто:

- Опоздал на самолет. Пришлось коня в степи ловить, - намекнул Андрей на свое прошлое место работы в казахстанском «Кайрате».

Впрочем, кроме работы в зенитовской академии и съемками в шоу у экс-футболиста есть дела и посерьезнее. В настоящее время идет его бракоразводный процесс со второй женой. Андрей уже забрал у супруги Алисы дорогой внедорожник, а теперь речь идет об опеке над детьми и средствах на их содержание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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