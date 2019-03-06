Возраст не помеха:как искать работу после 50 лет

Менеджеры по подбору персонала согласны с тем, что в целом после 45-50 лет работу найти сложнее, чем в 25-30. Но есть детали: отношение к соискателям в возрасте сильно меняется в зависимости от отрасли, должности и конкретной вакансии. И, конечно же, от желаний и запросов самого кандидата.

Психологи советуют возрастным соискателям вакансий: прежде всего отодвиньте на задний план мысль о том, что в 50 устроиться на работу невозможно. Такие мысли - одно из основных препятствий на пути к достижению цели. Но и на должности, где горящие глаза и желание сворачивать горы важнее, чем опыт, не претендуйте - зря потратите время.

- У нас с мужем долгое время был свой магазин, но пришлось его закрыть и начать искать работу. Я понимала, что в 53 года самостоятельно устроиться мне будет сложно, поэтому встала на учет в центр занятости населения, - говорит Наталья Юрьевна Клюйкова. - Но я для себя сразу решила, что работать хочу по специальности.

В свое время Наталья Юрьевна получила музыкальное образование и работала преподавателем музыки. И потом, когда семья занялась бизнесом, любимую профессию не оставила - давала индивидуальные уроки. Когда появилась необходимость выйти на работу, решила: от того, чем занимаешься, нужно получать удовольствие. Получив вакансию музыкального руководителя в одном из детских садиков Красносельского района, петербурженка решила сходить на собеседование.

- С заведующей мы быстро нашли общий язык, она мне понравилась своей искренней заинтересованностью в работе. Я, конечно, сомневалась, ведь раньше работала с детьми индивидуально, а в группе их больше двадцати человек. Но заведующая убедила, что все получится. И вы знаете, получилось! - улыбается Наталья Юрьевна.

Наталья быстро влилась в новый коллектив и втянулась в работу. А в скором времени поняла, что ей интересно самой писать сценарии детских праздников. Инициативу нового сотрудника с удовольствием поддержали.

- Всем, кто ищет работу после 50 лет, я советовала бы не пренебрегать услугами центра занятости. По крайней мере, для работодателей не будет сюрпризом ваш возраст, а у вас будет уверенность, что трудоустроят вас официально, со всеми социальными гарантиями, - добавляет Наталья Клюйкова. - И, конечно, старайтесь выбирать работу по душе. А еще очень важно на собеседовании почувствовать контакт с человеком, тогда уже можно будет судить об атмосфере в коллективе, в который вы устраиваетесь.

НА ЗАМЕТКУ

Чем больше способов поиска работы вы задействуете, тем быстрее можно найти подходящую вакансию. Поэтому, пользуясь Интернетом, соцсетями и «знакомствами», не забывайте про еще один верный (и не раз проверенный!) способ трудоустройства - обязательно приходите на общегородскую ярмарку вакансий, которая состоится 12 марта в «Ленэкспо». Время работы - с 11.00 до 17.00, вход бесплатный.

В прошлом году на ярмарке побывало более пяти тысяч посетителей. Тем, кто ищет работу, 150 работодателей предложат порядка 2500 вакансий. И в этом году интересных предложений будет немало - в сферах производства, образования, IT, медицины и здравоохранения, строительства, транспорта и связи, пищевой промышленности, индустрии гостеприимства и услуг. А психологи центра занятости населения, HR-менеджеры крупных петербургских компаний и известные бизнес-тренеры расскажут о профессиональной ориентации, планировании карьеры, навыках, необходимых для продвижения по карьерной лестнице.