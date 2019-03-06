От футбола – к театру: Какие цветники украсят Петербург в 2019 году
Главная цветочная тема культурной столицы, да и всего культурного российского сообщества, в 2019 году – театр. В честь года театра в каждом районе Петербурга расцветут клумбы с масками и арфами.
Сквер в Петергофе. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Сразу двумя театральными символами украсят сквер в Петергофе. Цветник между Санкт-Петербургским проспектом и улицами Правленской, Калининской и Лихародовской заполнят бальзамином, цинерарией и бегонией трех оттенков.
Сквер в Красном Селе. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
В Красном Селе – в сквере на проспекте Ленина между улицами Юных Пионеров и Суворова – «вырастят» красного Арлекина. На шута пустят два цвета бегонии и колеус лимонный.
Сад у Египетских ворот. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Маски трагедии и комедии украсят сад у Египетских ворот в Пушкине, у Октябрьского бульвара. Чтобы «нарисовать» их на зеленом холсте газона, садоводы используют пять видов растений семи цветов.
Бульвар у Египетских ворот. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Пристальное внимание садовников к Египетским воротам приковано еще и потому, что Петербургское шоссе – въездное в городе, а значит, создает его облик. Клумбу на бульваре у шоссе освежат: прежний геометрический рисунок заменят изысканными завитками из цветов шести оттенков.
Сквер Володарского. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Сквер Володарского в Колпине, что между улицами Володарского, Пролетарской и рекой Ижорой, тоже рассмеется Арлекином. Но на сей раз шута представят не во весь рост, а создадут лишь его портрет. Пожалуй, эта клумба получится самой пестрой. Ведь здесь посадят растения восьми цветов, от ярко-желтого о глубокого фиолетового.
Проспект Славы, перекресток с Пражской. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
На перекрестке проспекта Славы с Пражской улицей прошлым летом красовались надписи «2018» и «FIFA». Теперь на смену футболу придет театр: в цветнике вырастят огромную арфу. Дополнят цветочную композицию ноты и открывающийся занавес.
Такие клумбы появятся в Александровском саду. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Ежегодный фестиваль цветов, который Смольный проводит в Александровском саду, тоже посвятят театру. В саду организуют восемь круглых цветников с арфами, скрипичными ключами, цифрой «2019» и крылатыми конями (символ искусства).
Кронштадт. Клумба с маяком. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Но Год театра не затмит юбилей Кронштадта. В 2019-ом городу-острову исполняется 315 лет. К этому событию жителям подарят новые цветники вдоль Кронштадтского шоссе. Среди них будут не только пресловутые зеленые цифры «315», но и обаятельные композиции с малыми архитектурными формами, даже с крошечными маяками. К слову, в августе старейшему маяку России – Толбухину – исполняется триста лет.
КОНКРЕТНО
В 2019 году Комитет по благоустройству позаботиться о 3 481 зеленых объектах на площади 7 573,1 гектара, в том числе:
– 89 парках (3 393 га),
– 136 садах (453,3 га),
– 113 бульварах (320,8 га),
– 1 704 скверах (1400,9 га),
– 1 441 специальном объекте (выполняют санитарные функции) (2 093,4 га).
В 2019 году высадят 7 239 500 цветов, в том числе:
– Виолы (анютиных глазок) – 530 700 штук,
– Летников, в том числе ампельных (выращивают в кашпо и подвесных вазонах), – 6 399 800 штук,
– Тюльпанов – 297 800 штук,
– Многолетников – 11 000 штук.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Мария ТИНИКА, создатель инициативной группы «Деревья Петербурга»:
– Извечный вопрос: многолетники или однолетники? Во всех развитых странах, конечно, рассматривают многолетние растения на клумбах. Ближайший наш сосед Финляндия в Хельсинки практически не использует однолетние цветы.
За многолетними цветами нужен уход. Но у нас в бюджете есть только затраты на закупку и посадку. Смена цветов в течение года доходит до шести раз. Система финансирования сделана таким образом, что высаживать многолетники и ухаживать за ними невыгодно.
При этом в данном случае для создания тематических клумб используют многолетнюю бегонию. Это тоже неразумно, ведь такие цветники будут актуальны только в этом году.
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