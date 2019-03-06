Сергей Шнуров написал «поэму» про бургер и Сталина
Нет, наверное, такой противоречивой личности в истории СССР, как Иосиф Сталин. Многие, и справедливо, считают его жестким диктатором и даже тираном, а другие напротив, вспоминают роль вождя в победе над фашизмом и становлении промышленности в стране. Не остался в стороне от жарких споров и Сергей Шнуров.
- Наш народ, как воробей взъерошен,
В очереди с вывеской Макдак!
Слышно, - Сталин, в общем, был хороший!
И в ответ,- Нет, редкостный *****!
Поделились покупатели по взглядам,
Кто по-совести, а кто-то для прикола.
Непонятно вдруг с какого ляда.
Слово за слово и пролилася кола.
В заведении перевернули стулья,
Кто-то кетчупом уже был заклеймён.
Управляющий летал, как-будто пуля,
Весом с бомбу сталинских времён.
Искажаешь ты историю, как сука!,-
Закричал мужчина в макинтоше,
Он воткнул в бабенку вилку. Ну-ка!
Завопила и она теперь истошно.
Поломали многим ноги, руки, плечи.
Мне по морде дали, и не жаль.
Хоть во взглядах не был я замечен,
Получил, чтоб впредь не искажал.
***
А в углу лежал какой-то бедолага,
Он зажав в руке биг-мак, стонал.
В телогреечке по выкройке Гулага,
С папироской «Беломорканал».
Свой стих, Шнуров опубликовал в собственном канале «Шнуровик», куда перебрался из «Инстаграма», где его матерные творения часто цензурировали. Сама «поэма» приурочена к 66-летней годовщине со дня смерти «вождя народов».
ИСТОЧНИК KP.RU