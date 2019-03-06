Сергей Шнуров написал «поэму» про бургер и Сталина

Нет, наверное, такой противоречивой личности в истории СССР, как Иосиф Сталин. Многие, и справедливо, считают его жестким диктатором и даже тираном, а другие напротив, вспоминают роль вождя в победе над фашизмом и становлении промышленности в стране. Не остался в стороне от жарких споров и Сергей Шнуров.

- Наш народ, как воробей взъерошен,

В очереди с вывеской Макдак!

Слышно, - Сталин, в общем, был хороший!

И в ответ,- Нет, редкостный *****!

Поделились покупатели по взглядам,

Кто по-совести, а кто-то для прикола.

Непонятно вдруг с какого ляда.

Слово за слово и пролилася кола.

В заведении перевернули стулья,

Кто-то кетчупом уже был заклеймён.

Управляющий летал, как-будто пуля,

Весом с бомбу сталинских времён.

Искажаешь ты историю, как сука!,-

Закричал мужчина в макинтоше,

Он воткнул в бабенку вилку. Ну-ка!

Завопила и она теперь истошно.

Поломали многим ноги, руки, плечи.

Мне по морде дали, и не жаль.

Хоть во взглядах не был я замечен,

Получил, чтоб впредь не искажал.

***

А в углу лежал какой-то бедолага,

Он зажав в руке биг-мак, стонал.

В телогреечке по выкройке Гулага,

С папироской «Беломорканал».

Свой стих, Шнуров опубликовал в собственном канале «Шнуровик», куда перебрался из «Инстаграма», где его матерные творения часто цензурировали. Сама «поэма» приурочена к 66-летней годовщине со дня смерти «вождя народов».