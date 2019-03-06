2019-03-06T13:06:12+03:00
Происшествия

Один человек погиб и четверо ранены в ДТП с автобусом под Волховом

Навстречу пассажирскому маршруту «Тихвин-Петербург» вылетела иномарка
Петр КИБЕР
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Под Волховом разбился пассажирский автобус. Водитель жив, но серьезно пострадал. Фото: vk.com/spb_todayПод Волховом разбился пассажирский автобус. Водитель жив, но серьезно пострадал. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло утром 6 марта на федеральной автодороге «Кола» под Петербургом. В районе Волхова рейсовый автобус «Тихвин-Санкт-Петербург» столкнулся с легковой иномаркой. После лобового удара автобус отбросило на фуру и легковушку.

- Один человек погиб в массовом ДТП на Мурманском шоссе. Еще четверо пострадали, - сообщает телеграмм-канал «Аварийный Петербург».

По предварительной версии, около 11 часов утра на 119-м километре Мурманского шоссе (трасса «Кола») водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в автобус маршрута номер 860.

После удара автобус влетел в фуру. Фото: vk.com/spb_today

После удара автобус влетел в фуру. Фото: vk.com/spb_today

От удара автобус развернуло и он задел ехавшую в том же направлении фуру и еще одну легковушку. Пассажиры автобуса самостоятельно выбрались наружу и помогли пострадавшим. Помощь также оказали и проезжавшие мимо водители. Через некоторое время на место ДТП прибыли и экстренные службы.

- Легковушка навстречу вылетела, потом удар с фурой. Водитель автобуса живой. У пассажиров переломы, ушибы, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

В иномарке погиб пассажир. Еще трое в машине пострадали. Фото: vk.com/spb_today

В иномарке погиб пассажир. Еще трое в машине пострадали. Фото: vk.com/spb_today

На данный момент известно об одном погибшем. Это пассажир «Рено». Еще трое находившихся в машине получили серьезные ранения и были госпитализированы в Волховскую районную больницу. Серьезные травмы получил и водитель автобуса. Его также забрала машина скорой помощи.

Данные о погибших и пострадавших уточняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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