2019-03-06T16:09:13+03:00
Недвижимость

Открыт прием заявок на участие в Urban Awards 2019

Федеральная премия в области жилой недвижимости состоится в 11-ый раз
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Открыт прием заявок на участие в Urban Awards 2019.Открыт прием заявок на участие в Urban Awards 2019.
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Основные цели премии Urban Awards 2019: повышение стандартов качества жилых проектов в России и формирование комфортной городской среды. Премия стимулирует спрос на качественное жилье и выступает ориентиром для покупателей недвижимости, отмечая проекты знаком качества, подтвержденным экспертизой профессионалами отрасли.

В основе премии лежит многоэтапная прозрачная система оценки, позволяющая достичь максимально объективных результатов. Так, сначала участники заполняют анкету и вносят в нее информацию о своем объекте и компании, начиная от местоположения, технических характеристик, проектной документации и заканчивая мельчайшими архитектурными и инфраструктурными деталями.

Затем объекты проходят следующие этапы оценки: проверку по «автоматизированной системе объективной оценки», онлайн голосование членов жюри, выезды на объекты, а также финальное заседание.

В этом году в Федеральной премии Urban Awards награды будут вручаться в 28 номинациях. К участию будут допущены строящиеся и готовые жилые дома и комплексы апартаментов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов. В номинациях с построенными жилыми домами принять участие могут проекты, срок окончания строительства которых установлен проектной декларацией с 3-го квартала 2018 года по 2-й квартал 2019 года включительно. В номинациях на лучший строящийся жилой комплекс принимаются заявки от объектов, которые удовлетворяют следующим критериям: получено разрешение на строительство, возведение объекта уже началось, стартовали продажи в соответствии с 214-ФЗ.

Проекты на стадии концепции к участию в премии не допускаются.

Подать заявку на участие в премии можно на официальном сайте Urban Awards.

Контакты оргкомитета Премии: +7 495 150-04-25; +7 812 643-42-59, ua@urbanus.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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