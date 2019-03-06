Документ «отлежался»? Чиновник уволен

Временно исполняющий обязанности Санкт-Петербурга Александр Беглов готов на кардинальные меры к подчиненным, которые недостаточно оперативно выполняют поставленные задачи.

«Если бумаги будут отлеживаться в столах, то я буду отчислять чиновников», – заявил глава Северной Столицы во время рабочего объезда Кировского района, сообщает официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга.

Глава города осмотрел новое здание детского сада на 190 мест с бассейном на Канонерском острове. Его строительство было завершено компанией «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) еще в декабре 2017 года. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию из-за превышения на прогулочных площадках допустимого уровня шума от проходящей поблизости магистрали. После завершения дополнительных мероприятий – в частности, установки новых шумозащитных экранов – территория игровых площадок детского сада признана соответствующей действующим санитарным нормам и правилам.

«Садик необходимо открыть к 1 сентября. Мы сэкономили бюджетные деньги и потратим их на выкуп этого садика. В ближайшее время решение об этом будет принято», – отметил Александр Беглов.

Жители Канонерского острова пожаловались главе города на плохую экологическую обстановку. В частности, с трассы ЗСД летят реагенты и пыль на дорогу, по которой дети идут в школу и детский сад. Александр Беглов дал поручение главе администрации Кировского района Сергею Иванову и руководству ЗСД в кратчайшие сроки защитить пешеходные дорожки от жилых домов к школе и детскому саду. Представители Дирекции ЗСД заверили главу города, что приступают к работе немедленно и в сотрудничестве с районом в течение двух месяцев намерены выполнить все необходимые действия по строительству защиты для дорожек.