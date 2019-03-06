2019-03-06T20:36:47+03:00
Общество

8 марта в Петербурге пройдет спектакль для незрячих и слабовидящих

Театральная постановка состоится с тифлокомментарием в приложении «Искусство. Вслух»
Лилия КОЗЛОВА
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8 марта в Петербурге пройдет спектакль для незрячих и слабовидящих с тифлокомментарием8 марта в Петербурге пройдет спектакль для незрячих и слабовидящих с тифлокомментариемФото: Артем КИЛЬКИН
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В России более 1 миллиона незрячих и слабовидящих недель и, к сожалению, они исключены из культурной жизни. Специально для того, чтобы люди с такими ограничениями могли насладиться театральным искусством, в Петербурге 6 и 8 марта пройдут спектакли в рамках «Золотой Маски» с тифлокомментарием в специальном приложении «Искусство. Вслух».

- С помощью специально подготовленных комментариев слабовидящие и незрячие гости смогут в режиме реального времени почувствовать то, что происходит на сцене. Тифлокомментарий помогает зрителям насладиться не только музыкальным и звуковым рядом спектакля, но и костюмами, хореографией и эмоциями артистов, - рассказали организаторы спектакля.

Тифлокомментирование спектакля «Безымянная звезда» — часть программы Сбербанка по развитию приложения «Искусство. Вслух», которое было разработано в 2017 году и содержит тифлокомментарии к спектаклям, кинофильмам и сериалам. Театр, кино, телевидение становятся доступными незрячим – это новыи и важныи шаг банка в развитии инклюзивного общества в России.

6 марта в семь вечера на сцене Большого драматического театра имени Товстоногова состоялась постановка «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание». А 8 марта там же покажут продолжение - «Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце».

ИСТОЧНИК KP.RU

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