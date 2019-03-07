«От кальяна зла не больше, чем от жизни в городе»: Анастасия Закатова о выставке Hookah Club Show

В ближайшие выходные, 9 и 10 марта в Петербурге пройдет самая большая в мире специализированная кальянная выставка Hookah Club Show. Ценителей дымного наслаждения ждет много интересного на территории Экспофорума в Шушарах. «Комсомольская правда» задала несколько вопросов организатору выставки, Президенту Кальянного Союза России и владелице сети кальян-клубов «Омар Хайям» Анастасии Закатовой.

- Анастасия, что мы увидим на выставке, по слухам, это будет нечто грандиозное?

- Представьте, на гигантской территории в 2 гектара будут экспонироваться более 200 передовых брендов кальянной отрасли со всего мира. Пройдут профессиональные битвы кальянных мастеров, различные мастер-классы и семинары на актуальные для отрасли темы. Их проведут знаменитые блогеры и деятели кальянной культуры мира. На протяжении двух дней для дегустации посетителям предоставят более 1000 кальянов. Можно успеть перепробовать все.

- Анастасия вы в курсе, что в Петербурге хотят запретить кальянные на первых этажах и подвалах?

- Да я в курсе этой депутатской инициативы. Не только на первых этажах и подвалах, а вообще в жилых домах. Если кальянная находится на верхнем этаже жилого дома, она тоже попадет под запрет.

- Как вы к этому относитесь?

- У нас ведь главное ввести запрет на что-нибудь. Мол, это наркоманы, малолетки, грязный притон и мы не будем разбираться, а просто запретим. И тогда четыре уважаемые бабушки скажут: «Какой депутат у нас хороший, мы за него проголосуем». А если начнем разбираться, это будет так сложно и так долго и кто-то скажет: «Депутат, ты занимаешься кальянами, ты, наверное, сам наркоман».

- Понимаю, что вы лицо заинтересованное, но все же ответьте, в кальянах есть зло?

- А в мире есть зло? От кальяна зла не больше, чем от жизни в городе. Если вскрыть после смерти любого жителя мегаполиса на его легких обнаружатся черные пятна. Не курил никогда человек, не пил, спортом занимался, был вегетарианцем, а патологоанатом скажет: «Курильщик». Алкоголь тоже зло, он вреден, но почему-то мало кто отказывает себе в удовольствии пропустить стаканчик другой. Потому что есть потребность. Кальяны тоже зло, но и в них есть потребность. Кальян способен заменить пристрастие к алкоголю, телефону и компьютеру. Потому что основная его идея – ритуал, В первую очередь красивое времяпрепровождение. Он дает некое никотиновое опьянение по ощущению похожее на первый бокал вина, но его невозможно «перепить». Он позволяет немного расслабиться в компании друзей, культурно пообщаться.

- Но ведь кальян не имеет никакого отношения к русской культуре. Это не наше исконное.

- Несмотря на то, культура кальяна пришла к нам с востока, за последние пять лет эта индустрия в России развилась настолько, что мы стали задавать тон всему миру. Это наглядно продемонстрирует предстоящая выставка. Сюда приедут из Арабских Эмиратов, из Иордании, из Египта и многих других стран посмотреть, как мы это делаем. А нам есть, что показать, есть, чем гордится. У нас порядка восьмидесяти производителей кальянов и порядка ста компаний, которые занимаются производством кальянных смесей табачных и безтабачных.

- А какие страны сейчас впереди всех по производству кальянов?

- Первое место занимает Россия, второе - Бразилия, третье - Америка, на четвертом Германия.

- Но вот депутаты считают, что кальянные нарушают закон о курении табака в общественных местах

- Да, нельзя курить в общественных местах смеси с табачным листом. Кальянная смесь не горит, как в сигарете. Происходит нагревание чашки и испарение. А лист может быть не только табачный, а скажем, чайный или малиновый, мятный наконец.

Когда принимался этот закон, эти нюансы не учитывались. На данный момент не существует экспертизы, которая, скажем, может идентифицировать наличие а кальяне табачного листа. Так что основная проблема не в том, что мы что-то нарушаем. Нам нечего пока нарушать, потому что нет закона, который бы нас регулировал.

- Но видимо, поступают жалобы от населения и надо как-то реагировать депутатам

- Это понятно. Кальянные пока находятся в статусе общепита. И есть, конечно, недобросовестные игроки в нашей сфере, которые не очень-то заботятся о качественной вытяжке и пожарной безопасности, о чистоте в своих заведениях. Таких, действительно, надо закрывать и запрещать им заниматься подобной деятельностью.

Но сейчас существует много цивилизованных, очень высокого качества кальянных, где все продумано до мелочей. Индустрия уже взрослая. Пожалуйста, регламентируйте нас, и тогда мы с радостью будем соблюдать закон.

- Сколько должен стоить хороший кальян для домашнего использования?

- За пятнадцать тысяч рублей можно купить очень хороший кальян, высокотехнологичный, современный которого вам хватит на всю жизнь.