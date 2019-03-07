«Авто Премиум» открыл экспозицию в «Охта Молле»

Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» приглашает любителей шопинга на праздничную экспозицию ŠKODA RAPID Monte Carlo в «Охта Молл» 7 и 8 марта 2019 года.

На площадке размещен дерзкий красный ŠKODA RAPID Monte Carlo. Городской автомобиль в богатой комплектации добавит красок и настроения жителям Северной столицы, заваленной весенним снегом, и может стать желанным подарком не только для любимой женщины, но и для всей семьи.

ŠKODA RAPID в комплектации Ambition с двигателем 1.4 TSI (мощностью 125 л.с.) и автоматической коробкой DSG-7 укомплектован специальным пакетом опций Monte Carlo, куда входят биксеноновые фары, спортивные сидения и спортивный руль, зимний пакет, 16-дюймовые оригинальные диски и многое другое. Этот яркий автомобиль станет отличным подарком на 8 марта!

Праздничная площадка оборудована не только как экспозиция. Специалисты дилерских центров смогут подробно ознакомить посетителей с модельным рядом, предоставят индивидуальные предложения с расчетами стоимости покупки ŠKODA. Инновационный интернет-портал «Авто Премиума» позволяет выбрать, дистанционно забронировать автомобиль и даже внести предоплату.

8 марта группа «Авто Премиум» приглашает на экспозицию милых дам, которых ждет море цветов. Для маленьких гостей работает детская площадка с аниматором, где они могут повеселиться, пока взрослые осматривают автомобиль.

Фото предоставлено группой "Авто Премиум".

С акционными предложениями «Авто Премиума» можно ознакомиться на сайте www.skoda-ap.ru.

* Реклама