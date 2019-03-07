Что дарить на 8 марта: петербурженки любят тюльпаны больше роз

В преддверии Международного женского дня «Комсомолка» провела опрос среди своих читательниц в группе в социальной сети «Вконтакте» и узнала, каких букетов ждут дамы к 8 марта.

Лидерами рейтинга стали тюльпаны — символ нежности, хрупкости и в то же время силы наших женщин. Так что миллионы алых роз больше не в тренде: они только на втором месте, в одном букете с пионами, набравшими такое же количество голосов. Бронза досталась ромашкам. А что — просто и со вкусом.

Следом идут лилии: их любит и ждет каждая десятая представительница прекрасного пола. А вот нарциссы и герберы лучше не дарить, потому что слишком велика вероятность прогадать с сюрпризом — в сумме они набрали лишь восемь процентов голосов читательниц.

Что ж, любительницам тюльпанов грядущий праздник подарит дополнительный повод для радости. 8 марта по улицам Санкт-Петербурга будет разъезжать машина счастья компании «Газелькин». Красивый (а в компании гарантируют, что подошли к выбору дарителя с особым пристрастием) водитель вручит прекрасным женщинам пять тысяч цветов. Причем именно тюльпанов – белоснежных. В 11 часов праздничный автомобиль «Газелькин» с самым нежным— и, как выяснилось, самым желанным — грузом поедет поздравлять жительниц Северной столицы. Маленькая подсказка: больше всего шансов получить сюрприз будет у тех, кто решит в праздничный день прогуляться по Невскому проспекту.

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